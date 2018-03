El club de lectura se afianza en el IES San Vicente

Cometas en el cielo fue el libro escogido para la segunda reunión del Club de lectura celebrada el martes 27 de febrero en el IES San Vicente y la frase que da título a este escrito ha sido la que los alumnos han escogido como la más significativa en el relato.

En ella se condensa uno de los valores que su autor, Khaled Hosseini, ha transmitido: la amistad, y se abordan otros temas como el peso de nuestros errores, la búsqueda del perdón, la traición, la envidia, etc. Asimismo, los hechos narrados nos trasladan a una sociedad y un conflicto bélico surgido en la década de los 70, pero que aún sigue latente: el de Afganistán.

Así pues, los desastres de la guerra, el tema de los refugiados, las características de la sociedad afgana han sido otros de los asuntos a los que nos hemos acercado a través de la lectura.

Los alumnos, coordinados por la profesora de Lengua Castellana, Mavi Antón, y con la colaboración de la profesora Manoli Ráez, pudieron disfrutar de la tertulia centrada en este libro de más de 380 páginas y aproximarse a una realidad que no nos es tan lejana. Por último, quedaron emplazados para una tercera reunión en el próximo trimestre con la lectura de la novela de Laura Esquivel Como agua para chocolate. El IES San Vicente sigue en su empeño de fomentar la lectura.

Club de lectura en valencià

Esperant la lluna plena de Vicent Sanhermelando va ser el títol del llibre del club de lectura en valencià, a càrrec de Sílvia Pastor,on també es ressalta el valor de l’amistat per damunt de tot. Ambientada en l’època de la reconquesta de la ciutat de València per Jaume I, els protagonistes, un musulmà i un cristià, no entenen de diferències religioses quan hi ha una gran amistat per davant.

Per tal de reforçar la lectura, els alumnes participants van poder fer una visita guiada pels llocs emblemàtics de la ciutat de València que formen els escenaris descrits en la novel.la.

El centre educatiu continua fent camins que unixen lectura i cultura.