C.E.I Sol y Luna: Moros y Cristianos

Un año más desde el CEI Sol y Luna han disfrutado junto a sus alumnos y familiares de unas de las fiestas más esperadas en nuestra localidad y en la que el pueblo de San Vicente se vuelca de lleno: “Moros y Cristianos”.

Conscientes de la importancia de hacer partícipes a los niños de la cultura y vida en sociedad, los pequeños vivieron esta fiesta de una manera muy especial, desfilando orgullos con los trajes más bonitos e imponentes que elaboraron ellos mismos en un taller junto a sus familiares.

En este fantástico desfile particular, como no podía ser de otra manera, en Sol y Luna no faltó música en directo, ni comparsas…ni mucho menos alegría e ilusión por compartir tan emotivos momentos.

Desde el Equipo Directivo de Sol y Luna, les recuerdan que se encuentran en plena CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN para el curso que 2017-2018 y disponen de plazas limitadas por lo que les invitan a informarse ya!