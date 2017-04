Alumnos del José Ramón García Antón participan en la Olimpiada Matemática

Els alumnes de 5é B i 6é B del CEIP José Ramón García Antón van participar el passat dissabte 8 d'abril a la "OLIMPIADA MATEMÀTICA" celebrada a l'IES L'Alluser de Mutxamel, amb una participació d'uns 400 alumnes de 3r cicle de Primària i ESO.

Els protagonistes van ser Javier García Lillo i Mario González Montalvo (5é B), a mes de Indira Abellán Alcaraz, Lucas Baños Javaloyes, Àngela Gatto Llorca e Irene López López (6é B).

Ha sigut una experiència molt enriquidora i recomanable cent per cent, tant per als alumnes com per als mestres participants.