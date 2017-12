Alumnos del IES Sant Vicent participan en un programa sobre “desenvolupament sostenible”

El passat 21 de Novembre els alumnes de 4t d’ESO A de l’IES San Vicente de Sant Vicent del Raspeig participaren en la jornada de clausura del programa “Connecta amb els ODS 2017”. L’acte, celebrat al teatre municipal de la localitat valenciana de Mislata, tanca el segon certamen d’aquest programa impulsat per la Direcció general de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana amb la col·laboració d’UNICEF.

Aquest programa, desenvolupat des d’un enfocament de l’Educació per a la Ciutadania Global, té com a finalitat sensibilitzar l’alumnat de Secundària apropant-los als objectius plantejats en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Un total de 8 grups procedents de centres repartits per tota la nostra comunitat han treballat a les aules durant 2 mesos per tal d’elaborar una sèrie de propostes centrades en un dels eixos del programa impulsat des de l’ONU.

Els resultats d’aquesta experiència col·laborativa no poden haver sigut més positius. L’alumnat participant ha tornat a demostrar com de compromeses estan les futures generacions amb la finalitat transformadora de projectes de cooperació global com els recollits a aquesta Agenda 2030. El respecte, la sensibilitat i la solidaritat han estat les protagonistes a les múltiples sessions de treball. Com a fruit d’aquestes, els estudiants de l’IES Sant Vicent elaboraren un document final que traslladaren al seus companys de la resta de centres i als representats del organismes oficials presents amb la il·lusió de poder contribuir de manera útil a l’erradicació de les desigualtats.