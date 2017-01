Alumnos del IES Haygón realizan un día del pijama con carácter educativo

Ir en pijama al instituto. Con esa idea se levantaron dos grupos del IES Haygón. Y lo hicieron. El grupo de estudiantes de Anatomía Aplicada a las Artes Escénicas de 1º Bachillerato planteó a un grupo de 3º ESO y 10 docentes que les imparten clases que les acompañaran en la iniciativa. El resto de la comunidad educativa no sabía nada, así las personas ataviadas con pijama pudieron experimentar qué reacciones habría y cómo les afectaría. Aparte de pasar la mañana en pijama impartiendo y recibiendo clases, e incluso hacer algún examen, en el tiempo del patio se reunieron estudiantes y profesorado participante para bailar juntos un par de canciones y así generar un ambiente distinto al de otros días. Entre los objetivos de esta experiencia se encontraban fomentar la autoestima, la seguridad en uno mismo, desaprender prejuicios, etc...

Reacciones entre estudiantes y docentes del centro

Fue muy positiva y el resultado se puede entrever en las reflexiones de estudiantes que participaron: “Yo sola en pijama no hubiera ido, pero que fueran más estudiantes y profesores me ha animado.” “He pasado vergüenza pero ha valido la pena, me ha gustado, sobre todo porque hemos participado la mayoría de los dos grupos.” “Cuando iba por la calle en pijama me miraban pero me ha dado igual.” “Me hubiera gustado saberlo, me habría apuntado.” “Me ha servido para perder vergüenza y estar a gusto conmigo mismo” “Ahora me atrevería a hacer más cosas, me siento más segura de mí misma.” “Recomendaría la experiencia para darte cuenta de que da igual lo que lleves, cómo vayas vestido, lo importante es que te sientas cómodo.” “Hay gente que me ha felicitado por participar en la experiencia.” “Hemos enseñado en el centro a otros estudiantes a que tengan más confianza en sí mismos.” “ A los chicos que se sienten inseguros les hemos dado un ejemplo de seguridad en sí mismos.” “Las familias de 3º ESO, pensamos, se habrán preocupado más por si alguien les hacía sentir mal; a los de Bachillerato nos resulta más fácil, pero para ellos pensamos ha sido muy positivo sobre todo porque lo hemos hecho juntos.”

Reflexiones del profesorado participante: “Creo que a los estudiantes les ha servido para romper miedos, inseguridades, complejos...” “A mis estudiantes les sirve para fomentar la implicación entre distintos niveles, y también entre profesorado y estudiantes.” “He comprobado que soy capaz de hacer cosas que pensaba que no sería capaz.” “Valoro que el resto de la gente que no sabía nada ha sido respetuoso, y tenían mucha curiosidad.” “Necesitaríamos más actividades así para trabajar las emociones.”

Estudiantes y profesorado que ha vivido la experiencia sin llevar pijama: “Si lo hiciéramos otra vez me gustaría venir en pijama, creo que mis compañeros han pasado vergüenza pero han conseguido enfrentarse a ella y se lo han pasado muy bien.” “Pienso que la iniciativa es muy valiente y con un trasfondo muy importante: formar su personalidad.”