Alumnos del IES HAYGÓN disfrutan de una beca de Inmersión Lingüística

24 alumnos de 2ºESO del programa plurilingüe del IES HAYGÓN han disfrutado de una semana de inmersión en inglés, del 15 al 20 de mayo, gracias a una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El proyecto, presentado por los departamentos de Biología y Geología e Inglés obtuvo el primer puesto de la Comunidad Valenciana y tenía como lema "The World We Have, The World We Need”.

En el Albergue de Villanúa, un pueblecito precioso al pie de los Pirineos, cerca de Jaca, los alumnos han podido convivir con un grupo de escolares del Instituto de Sant Pol de Mar (Barcelona), realizando todo tipo de actividades en contacto con la naturaleza y guiados por unos estupendos monitores nativos. Algunas de estas actividades han sido: Photo Gymkana, Lovebox o The Madhouse. Sin olvidar el inglés (English Time) y el tiempo dedicado al proyecto preparado por el IES HAYGÓN. En total, 6 días muy intensos de inmersión en inglés que han incluido también 3 excursiones: la cueva de las Güixas, visita a Jaca y recorrido por un tramo del Camino de Santiago hasta el pueblo de Canfranc.

Algunas de estas actividades han sido: Photo Gymkana, Lovebox o The Madhouse

Los profesores Isabel Fernández Boán y Manuel Palazón Speckens, autores del proyecto, y la profesora de Latín, Natalia Santiago Remón, que les ha acompañado, valoran muy positivamente esta estancia e intentarán que el año que viene pueda repetirse. Esta es una experiencia que seguro no olvidarán los alumnos, en la que han mejorado académicamente y, lo que es más importante, han compartido trabajo, respeto y amistad a partes iguales.