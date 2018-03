Alumnos del CEIP José Ramón García Antón en la Olimpiada Matemática

Els alumnes de 5é B i 6é B del CEIP José Ramón García Antón han participar a la "OLIMPIADA MATEMÀTICA" celebrada a l'IES L'Alluser de Mutxamel, amb participació d'alumnes de 3r cicle de Primària i ESO de la nostra comarca.

Han participat 2 alumnes de 5é B, David Melendo Torregrosa i Jorge Sánchez Cerezo, i 6 alumnes de 6é B; Shijia Chen, Javier García Domenech, Mario González Montalvo, Luis F. Moiso Riquelme, Claudia Montero Jiménez i Christian Sanz Berenguer.

Ha sigut una experiència molt enriquidora i recomanable cent per cent, tant per als alumnes com per als mestres participants.