Akralingua: Centro Internacional de Idiomas Desde 1991 a tu servicio. Credibilidad, experiencia y resultados

EN AKRALINGUA, lo que más nos caracteriza, aparte de lo que podamos decir de nosotros, son los hechos, las realidades:

• Primera academia moderna establecida legalmente en el municipio en 1991;

• Primer Centro Oficial Preparador de los Exámenes de Cambridge en S. Vicente: desde 1992;

• Primer Centro de idiomas ofreciendo, desde 1991, la posibilidad de estudiar y conocer la cultura y el idioma de los países más importantes de nuestro entorno: Francia, Alemania, Suiza, Italia, a lo cual se ha ido añadiendo otros idiomas ya que nuestra especialización son los idiomas.

No solamente acuden padres de alumnos para matricular, en junio/julio, año tras año, a sus niños desde los 3 – 4 años de edad, o a sus adolescentes para que mejoren su nivel, sino que nuestras aulas nocturnas, que funcionan hasta las 22.15 horas, están formadas por universitarios y adultos de todas las edades y niveles, ingenieros que necesitan prepararse para realizar una ponencia en un congreso, empresarios que necesitan promocionar sus productos en los países asiáticos, estudiantes de postgrado que acuden para prepararse para leer su tesis en inglés, profesores de primaria y secundaria que necesiten sacarse el B1 que se les exige ahora y los que son más precavidos ya se van preparando al B2 que se les exigirá el año que viene o al C1 o C2 según su necesidad o ambición personal.

Todos tienen cabida en Akralingua y sin límite de edad. Sin olvidar las numerosas empresas que confiaron y confían en nosotros para clases en empresa. Todos participan de forma activa en conversaciones y audiciones en el idioma elegido, en nuestras aulas climatizadas y exteriores, en medio círculo de forma a que todos puedan hablarse cara a cara y colaborar activamente, y cuentan con la ayuda de un profesorado multicultural muy cualificado y elegido por su experiencia, sus cualidades y entusiasmo.

En Akralingua ofrecemos seriedad, estabilidad, calidad, experiencia y sobre todo resultados y eso desde 1991, lo cual no da una gran ventaja a la hora de garantizar alcanzar el objetivo deseado, sin olvidarnos de las nuevas tecnologías que usan nuestros profesores cada vez más. Por supuesto el alumno ha de dejarse llevar y seguir los consejos de los profesionales y entender que para alcanzar los objetivos en un idioma, se exige motivación pero sobre todo disciplina, compromiso, asistencia, constancia, esfuerzo, perseverancia y paciencia.

¿Por qué elegir Akralingua? Esto es lo que dicen algunos de nuestros alumnos actuales:

“Como estudiante que no es de Alicante, al venirme a un piso compartido, todo para mí era nuevo.

Pero una cosa tenía clara: quería alcanzar mis objetivos con respeto al inglés. Por esa razón, empecé desde cero a investigar por San Vicente academias y centros de estudios dónde pudiera hacerlo.

Fui comparando academias, por San Vicente y aunque cada una tenía sus ventajas y desventajas, decidí decantarme por Akralingua, sobre todo por su pasado y objetivos que han cumplido. Historia que fue lo que me atrajo, además de que al hacer las pruebas de acceso, vi atención y dedicación para verdaderamente clasificarme dónde debía estar.” (F. 20 años preparando B2) “Una amiga me recomendó venir a Akralingua por sus buenos resultados y buena experiencia durante el tiempo que ella asistió a clase.

Mi propia experiencia es que el nivel de inglés impartido por los profesores es excelente y el ambiente en clase muy agradable; nunca acabas una clase sin aprender algo nuevo, muy bien explicado, de forma clara y concisa.” (B. 25 años, preparando B2) “Cuando uno piensa en ampliar sus conocimientos de cara a ser más competente en el mundo laboral, unas de las primeras opciones es la adquisición de idiomas.

Teniendo en cuenta la amplia experiencia de Akralingua y sobre todo por sus profesores, dónde la mayoría son nativos (con la indudable ventaja que ello conlleva a la hora de aprender un idioma) y junto con la situación de la misma en el centro de San Vicente, Akralingua es una opción muy a tener en cuenta” (J.D. 28 años, preparando B2) “Elegí la academia Akralingua porque tiene una buena ubicación; es un sitio donde puedes aprender más que idiomas, conocer nueva gente, hacer amigos y sobretodo mejorar tu nivel lingüistico.

Además, los profesores son nativos, lo cual resulta de mucha comodidad a la hora de mejorar tu pronunciación y tu expresión escrita. Por último, también, escogí esta academia ya que mi hermana me la recomendó y me convenció.” (V. 19 años, preparando B2).

“He escogido Akralingua para mejorar mi inglés y sacar el B2 por la trayectoria que tiene y por la facilidad de horarios.

Por mi trabajo necesitaba una academia que me diese la posibilidad de ir a diferentes turnos. Además, cuando busqué una academia fue de las mejores en calidad precio y tiene muy buena ubicación.

Otra de las cosas que me ayudó a decidirme es la flexibilidad que tiene: No me ofrecieron un curso de un número de horas sino que me ofrecieron un nivel en el que yo podía mejorar mi inglés y, si quería, optar a hacer el examen de certificación”. (M. 34 años, preparando B2).

Os animamos por lo tanto a que nos conozcáis, visitando nuestra web: www.akralingua.com , solicitando información al 965 67 29 17 o acudiendo a nuestras oficinas en c/Pintor Picasso, 68. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 17,.30 a 20.30 y mañanas de martes y jueves de 11.00 a 13.00 horas. ¡Hasta pronto!