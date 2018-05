Actividades de mayo en Garabatos

Hemos acabado el mes de mayo que ha estado lleno de actividades divertidas en el C.E.I. Garabatos San Vicente. En este mes he salido de excursión a la “Granja Escuela Sol del Camp” de Agost, donde conocimos los cuidados de animales de granja, hicimos actividades con arcilla, pan y huerto y sobre todo disfrutamos en familia en un día de convivencia. Hemos celebrado el día de la madre con su regalo especial y hemos degustado un menú especial por esa celebración. Colaboramos con el Ayuntamiento de San Vicente en la jornada de donación de sangre y médula organizando talleres y juegos para los más pequeños. Como no, hemos trabajado nuestro proyecto educativo recortando, punzando, trabajando la motricidad fina y practicando el trazo. También nos han visitado nuestras mascotas: perros, gatos, tortugas, pájaros… todas ellas las hemos enseñado a nuestros amigos y amigas del Centro durante algunas jornadas. Hemos continuado con nuestra Escuela de padres y madres con una charla sobre “Hábitos de Autonomía”, enseñando hábitos de aprendizaje a las familias y que han sido reforzados en el Centro con hábitos de higiene y autonomía personal. Hemos salido de excursión al supermercado “Amano” donde conocimos productos frescos y de primera calidad e hicimos la compra para degustarlos en un almuerzo saludable con frutas, verduras, lácteos, cereales… En nuestra página de Facebook hemos sorteado una matricula gratis para el curso que viene, y puede que no sea la única para nuestros seguidores.

En definitiva, como podéis ver un mes lleno de actividades que da paso a junio, uno de los meses más especiales del curso por celebrarse el Gran Festival de Fin de Curso, la Fiesta de Despedida y otras muchas actividades que podréis ir conociendo con todos nosotros a través de nuestra página Web de Facebook.