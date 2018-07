Sin fecha para la anunciada ampliación de aulas en el IES María Blasco

“El IES María Blasco va a tener su ampliación y a finales de enero se licitará la obra”, anunció la edil de educación, Begoña Monllor, a finales del pasado año. La intención era que una vez realizada la licitación, los trabajos se realizaran en verano, aprovechando el parón escolar, pero llegado este punto del año, todavía no se ha adjudicado la obra. Este hecho ha provocado la impaciencia en el Partido Popular, que preguntó en el pasado pleno a la edil sobre cuando se llevarán a cabo los trabajos: “a mí también me gustaría saberlo, no paro de reclamarlo a Consellería y me dicen que ha habido problemas en la licitación”, respondió Monllor, confirmando la imposibilidad de que las obras se realicen este verano.

× Ampliar IES María Blasco (imagen de archivo)

Hay que recordar que esta ampliación quedó al margen del proyecto Edificant, “hecho que tampoco entendemos muy bien”, explica la edil popular Mª Ángeles Genovés, quien critica a Monllor su “falta de gestión y de seguimiento”, lamentando que “seguramente las obras ya no se pueden llevar a cabo en esta legislatura”.

Genovés carga contra la edil de educación por “realizar promesas incumplidas, ya que anunció unos plazos que no se han cumplido”.

Las obras consistirán en la ampliación de dos aulas, necesarias para albergar a todo el alumnado y llevar a cabo la matriculación. El centro ya empezó a notar problemas de espacio cuando la EPA (Escuela para adultos) tuvo que trasladarse a la calle Benito Pérez Galdós, pero el próximo curso tendrá que seguir apañándoselas con las mismas limitaciones que hasta ahora.