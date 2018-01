Sergio Mantecón, un ciclista olímpico con sentimiento sanvicentero

Pocos lo sabían hasta hace poco, pero este olímpico en Londres 2012 y subcampeón de Europa (2012) ha residido en San Vicente durante 14 años. No existe mejor embajador que él para animar a los aficionados de las dos ruedas que hay en un municipio con mucha afición al ciclismo. Sergio nos cuenta su trayectoria profesional y su conexión con San Vicente.

× 1 de 3 Ampliar PF2: En plena competición (FOTO/Matt Delorme) × 2 de 3 Ampliar PF2: En plena competición (FOTO/Matt Delorme) × 3 de 3 Ampliar Sergio Mantecón disputando la Trek junto a pequeños ciclistas (FOTO/Matt Delorme) Prev Next

PREGUNTA: ¿Qué es lo que más destacas de este pueblo en el que has residido durante tantos años?

RESPUESTA: Pocos sabían que estaba aquí, salvo algunos que pertenecen al mundillo de la bici. De San Vicente destaco su entorno multidisciplinar, ideal para entrenar en carretera, mountainbike, descenso, BMX, Cross Country, Enduro…

“De San Vicente destaco su entorno multidisciplinar”

P: De todas estas modalidades, elegiste el Cross Country. ¿Cómo fue esa decisión?

R: En esta disciplina hice mis primeras competiciones y siempre lo tuve claro. Hago otro tipo de bicicleta para complementar mis entrenamientos, pero es la que siempre me ha gustado.

P: ¿Siempre quisiste ser ciclista?

R: No. Empecé a los 15 o 16 años utilizando la bici como medio de transporte. Entonces me di cuenta de que me lo pasaba mejor durante en el trayecto que en el destino. Empecé a hacer rutas más largas, me apunté a un club y participé en competiciones regionales. Ahí empezó todo.

P: ¿Recuerdas tu primera bicicleta?

R: Claro, era una bici por piezas. No fue hasta los 17 años cuando mis padres me regalaron la primera bicicleta de competición por haber sacado buenas notas.

“La primera bici que tuve fue por piezas, hasta que a los 17 años mis padres me regalaron la primera bicicleta de competición por haber sacado buenas notas”

P: ¿Cómo llegó el paso a profesional?

R: Fue a los 22 años, sin buscarlo. Mi objetivo era pasármelo bien y mejorar con los entrenamientos. Como consecuencia de ello, llegó de forma natural.

P: Desde entonces no te ha ido nada mal. ¿Qué recuerdos guardas con más cariño?

R: En este mundo hay muchos momentos duros y pocos agradables pero que saben muy bien. Compensa pasar por circunstancias difíciles para vivir la sensación tras lograr un buen resultado, como en mi caso fue el subcampeonato de Europa o una segunda posición en Copas del Mundo.

P: ¿Cómo se vive de cerca una experiencia olímpica?

R: Es un escaparate de una magnitud inigualable. Personalmente, el sabor fue agridulce porque llegué a Londres con opciones de medalla. 2012 había sido un gran año (subcampeón de Europa y campeón de España), pero la carrera no salió. Tuve un pinchazo y no pude luchar por metal. Fue un chasco grande, pero aun así la experiencia de convivir con todos los atletas fue muy bonita.

“De Londres 2012 guardo un sabor agridulce porque llegaba con opciones de medalla”

P: Para chasco, no ir a Río 2016. ¿Has superado ya esa decepción?

R: Es una espinita que tengo, pero por las formas en las que se tomó la decisión. El seleccionador pidió una prorroga para la convocatoria hasta que pasara el mundial, donde yo fue 6º y primer español. Aun así me quedé fuera. Entiendo que fue una decisión difícil porque había 5 españoles con podium internacional, pero sigo sin entender los motivos ni los criterios seguidos. Lo peor es que a día de hoy no parece que estén cambiando las cosas.

P: Aun así, imagino que el objetivo es estar en Tokio 2020…

R: Por supuesto. Ahora comienza el ciclo olímpico y habrá que puntuar para obtener una plaza. De momento, me centro en las 6 carreras de la copa del mundo de este año y en el Campeonato del mundo de Septiembre.

P: ¿Cuanto tiempo dedicas a entrenar para luchar por estos objetivos?

R: Ahora estamos en pretemporada y el volumen de trabajo es muy grande, entre 3 y 6 horas diarias. Pero para mí es un privilegio que mi Hobbye sea también mi trabajo. El ciclismo nunca me empalaga.

P: Uno de los grandes problemas del ciclismo es el dopaje. En tu caso, ¿como lo vives?

R: Nosotros seguimos las mismas pautas que los ciclistas de carretera. Tenemos que llevar un localizador y un pasaporte biológico. De hecho hoy mismo han venido a mi casa para hacer un control. Es algo que apoyo, porque ahora mismo hay mayor igualdad y si un ciclista se dopa, 100% que lo van a descubrir. Pero también hay mucho temor porque no podemos tomar productos cotidianos, como por ejemplo un Frenadol si estamos constipados, porque contiene productos dopantes.

“Hace uno años apenas existíamos salvo para algunas revistas especializadas, mientras las nuevas tecnologías permiten que mucha gente nos siga a nivel global”

P: Mediáticamente, ¿como ves el tratamiento que se le hace a vuestro deporte?

R: Ha cambiado mucho con la irrupción de las redes sociales. Hace uno años apenas existíamos salvo para algunas revistas especializadas, mientras las nuevas herramientas permiten que mucha gente nos siga a nivel global. No obstante, el ciclismo es uno de los deportes más practicados y lo que nunca falta en una casa es un balón de fútbol y una bici. Cada vez más gente sigue la competición y se anima incluso a participar en alguna marcha.

P: Por último, ¿que consejo le das a los jóvenes que están empezando en este mundo tan apasionante como sacrificado?

R: Que disfruten, esa es la esencia de la bici. Es positivo porque haces un deporte, conoces gente con hábitos similares e intentas continuamente superarte a ti mismo. Tomándoselo de esta forma, llegarán más cosas.