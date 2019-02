Tomás Roncero y la peña Madridista San Vicente, compartir y vivir los valores

El amigo TOMAS RONCERO tiene una relación con nuestra Peña que viene de lejos, y que se ha ido consolidando con el paso de los años, desde el sentimiento madridista, y desde la defensa de los valores de la libertad, del trabajo, del sacrifico, del respeto, y desde el convencimiento de la lucha en la superación, como argumentos para que la vida tenga sentido.

Caminando en el recuerdo, me voy al año 2010, donde pude contactar con el telefónicamente, para intentar que viniera a nuestro 22 Aniversario, y aunque no le fue posible, porque estaba como buen periodista deportivo en el Mundial de Sudáfrica, ya me hizo saber que tomaba nota, para intentarlo en otro año. Y como agradecimiento, nuestra Junta Directiva le nombró en el 22 Aniversario celebrado el 10 de julio de 2010 SOCIO DE HONOR, con una placa que decía “POR SABER TRANSMITIR EL MADRIDISMO CON PALABRAS, VIDA Y SENTIMIENTO UNIVERSAL”. Y como no se la pudimos entregar en ese acto, posteriormente, no recuerdo la fecha concreta, en un viaje de la Peña a un partido de Champions, en el SANTIAGO BERNABÉU, se la entregué personalmente, en la cafetería California de la Esquina del Bernabéu, y ahí, hablamos lo que pudimos, rodeados de aficionados entusiastas, y empezó a forjarse una amistad personal, con el Madridismo por bandera y la libertad, el respeto y la tolerancia por principios.

En el año 2011, con motivo a mi visita a la Peña Madridista Emérita Augusta de Mérida, tuve la ocasión de volvernos a encontrar, y recuerdo sus palabras de ESO SI QUE ES MADRIDISMO, porque había viajado en tren desde Alicante a Madrid, y desde Madrid a Mérida, y este viaje fue una odisea, porque desde las 13:00 horas que salí de Atocha , eran más de las 21 horas y no había llegado a Mérida, y el presidente Ángel me llamaba al móvil, y me decía dónde estás, y le contestaba , no sé, pero llegando. Y en ese Aniversario, se comprometió para estar con nuestra Peña en el 25 Aniversario de 2013.

Y llegó el 25 Aniversario del 12 de julio de 2013, donde por fin pudo estar con nosotros, tanto el cómo su Compañera, y su Hijo, que se alojaron en el hotel Portamaris de Alicante, y no se conformó solo con el acto del Aniversario, sino que gracias al buen trabajo del periodista Lázaro Martínez director el periódico El Raspeig, organizó una mesa redonda en el Salón de Actos de la Villa Universitaria, que fue todo un éxito de participación, y de exposición, y análisis y debate del Real Madrid , y su futuro.

El acto del 25 Aniversario en el Mesón San Vicente, acompañados por la familia de CORONA, del exjugador Antonio Ruiz, y el alicantino PEDRO FERRÁNDIZ, un mito como entrenador del Real Madrid de baloncesto y del deporte mundial, del exjugador Francisco Bonet, y del exjugador José Luis Morales, donde se vivió la emoción compartida de estas bodas de plata de nuestra Peña, transmitiendo PEÑISMO y MADRIDISMO. Y reconociendo a los anteriores presidentes como Presidentes de Honor Manuel Martínez y Gabriel Beltrán. Así mismo revivimos con intensa emoción, toda la trayectoria de nuestra Peña. Y la emoción se transformó en sentimiento y alcanzó límites increíbles cuando TOMÁS nos hizo sentir lo que significa el Madridismo, con su vibrante y pasional discurso, que aún me sacude el corazón revivirlo en el pensamiento.

"TOMAS RONCERO, ya forma parte de la historia de nuestra PEÑA, y también de la amistad que es parte de nuestras vidas para siempre"

Pero la vivencia y anécdota que ya es historia de nuestra peña, es, cuando regresábamos al finalizar la cena Aniversario, siendo las tres de la madrugada, desde el Mesón San Vicente al hotel, llevando a Tomás, a su Compañera y a su Hijo, en el coche del amigo y peñista Eusebio, fue algo inesperado y emocionante. Al llegar a la altura de la entrada Rambla, en Alicante, nos vemos rodeados por policías nacionales en moto, y al parar en un semáforo, pensando y temiendo, que habíamos cometidos una infracción importante, nos tocan por la ventanilla, y uno de los policías, se dirige a Tomás, y le dice “buenas noches Tomás ¿podemos hacernos una foto contigo?, y Tomás tan sorprendido como sereno, les contesta “por supuesto, acompañarnos al hotel, y allí hacemos las fotos que queráis”. Y desde ese inicio de la Rambla hasta el hotel Portamaris, fuimos más escoltados que el Rey, motos delante, motos de detrás, y hasta un coche de policía abriendo camino. Y más sorprendidos, cuando al llegar al hotel, y antes de hacerse las fotos con los móviles, uno de los policías se dirige a Tomás y le dice “somos la patrulla Rayo, y Tomás le responde :¿no me digas que sois del Rayo Vallecano?, y el policía le responde “no, es que se llama así nuestra patrulla de policías”· Aquello ya forma parte de las mejores vivencias de nuestra Peña, y siempre lo recordamos con alegría, y intensa emoción al mismo tiempo.

El pasado 28 de julio de 2018 celebramos el 30 Aniversario en el Mesón San Vicente, y Tomás volvió a participar intensamente, acudiendo con su Familia, su Compañera y su Hijo y un Sobrino. Y vivimos con ilusión renovada, llegar a los 30 años de vida de nuestra Peña, y con la asistencia de nuestro Socio Honor y leyenda del deporte PEDRO FERRÁNDIZ, y del exjugador Francisco Bonet y su Compañera, y transmitiendo el valor de los sentimientos, cuando se llevan en el corazón y se transmiten de verdad a la vida de cada día.

La anécdota en este Aniversario, es que por la huelga de taxis, al día siguiente del Aniversario, tuvimos que organizar, para que el amigo y peñista Manolo, pudiera llevar a Tomás y su Familia a la estación de tren de Alicante, para viajar en el ave a regreso a casa en Madrid. Lo que demuestra que las Peñas tenemos que tener preparadas todas las alternativas.

En definitiva TOMAS RONCERO, ya forma parte de la historia de nuestra PEÑA, y también de la amistad que es parte de nuestras vidas para siempre. Y que seguiremos cada uno en su camino, forjando nuevas aventuras, con la ilusión de seguir transmitiendo los valores que llevamos dentro, para defenderlos con fe inquebrantable, con libertad, con respeto y con tolerancia, cueste lo que cueste, que al fin y al cabo, es lo que de verdad importa.