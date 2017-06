Tamara Atia: “Un futbolista no podría aguantar el entrenamiento de un boxeador”

Soñaba con ser bailarina profesional, siguiendo el camino de su madre, pero el destino le ha situado sobre el tatami, convirtiéndola en una promesa sanvicentera en varias disciplinas de artes marciales. Tamara nos cuenta los entresijos de este mundo tan sacrificado y sus expectativas de futuro tras un 2016 plagado de éxitos.

PREGUNTA: ¿Cómo es pasar de bailarina a luchadora de Kick Boxing?

RESPUESTA: Probé varios deportes como el ballet o el baloncesto, hasta que a los 24 años una amiga me animó a probar en el boxeo y me subí al ring. Lo del Kick Boxing y el Taekwondo vino después.

P: ¿Boxeo? ¿Qué se siente dentro del cuadrilátero? ¿Por qué lo acabaste dejando?

R: Al principio era un Hobby, pero luego empecé a practicarlo todos los días y tenía la necesidad de competir. Lo dejé porque era un deporte muy patriarcal.

P: Desde fuera el boxeo se ve como un show. Por ejemplo todo lo que rodea a Mayweather y a Pacquiao. ¿Es tan así?

R Hay mucho marketing, no es cierto que se odien a muerte y no puedan contenerse si se encuentran. Pero su vida también es muy sacrificada físicamente, mucho más de la de Messi o Cristiano. De hecho un futbolista no podría aguantar la dureza física del entrenamiento de un boxeador.

P: ¿Has notado prejuicios por ser mujer cuanto te dedicabas al boxeo?

R: Afortunadamente el mundo del que me rodeo es abierto de mente y en mi familia hay pocos prejuicios, siempre me he sentido apoyada.

P: ¿Cómo fue la transición al Taekwondo y al Kick Boxing?

R: Estaba un poco frustrada a pesar de que me gustaba el boxeo. Entonces me recomendaron a Agustín (Fight Team Crespo), que era campeón del mundo y había representado a la selección española. Me gustó y comencé a competir enseguida.

P: Hablabas antes de sacrificio. ¿Es para tanto?

R: Todos los días tengo que entrenar; físico, táctico, técnico, con mucho entrenamiento específico. Hay que seguir una dieta estricta y llevar el cuerpo al límite.

P: ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Tienes por lo menos alguna ayuda para realizar tu deporte?

R: Al contrario, son muchos gastos. Nos exigen usar protecciones oficiales, hay que pagar la licencia de competición y las inscripciones a torneos, pero sin embargo recibimos pocas subvenciones de organismos oficiales.

P: ¿Tan elitista es el mundo de las artes marciales?

R: Lo es el deporte en general. En lugar de fomentar un modelo de vida saludable desde la infancia se fomenta de manera privada, de forma que un niño cuya familia tiene recursos puede practicar el deporte que quiera pero otro cuya familia tiene recursos escasos tiene que conformarse con ir al parque.

P: ¿Cómo podemos cambiar eso?

R: Debería ser función del estado integrar a toda la población, como ocurre en Cuba, donde se masifica el deporte consiguiendo grandes resultados y existe la mejor escuela no profesional. Si masificas la actividad logras objetivos, si la elitizas excluyes a parte de la población.

P: Se te ve muy implicada en el asunto…

R: Mi afición aparte del deporte es la política. Milito en el Partido Comunista de los Pueblos de España y considero que el gobierno está al servicio de grandes oligarquías y monopolios. El capitalismo escribe las reglas del juego.

Una carrera repleta de éxitos

Tamara es sanvicentera desde hace 29 años. Estudió en el Colegio La Huerta y en el IES San Vicente, especializándose posteriormente en terapia ocupacional. Actualmente trabaja en un comedor escolar (José Ramón García Antón) y su palmarés reciente es envidiable. En 2016 fue primera en el Campeonato de España de Taekwondo Tradicional (Girona), en el campeonato de la Comunidad Valenciana de Kick Boxing (Valencia), en el campeonato Sun Explosion de la federación WAKO (Benidorm) y en la copa de España por clubes de Kick Boxing (Toledo). Además fue tercera en el Campeonato de España de Kick Boxing (Sevilla), donde fue derrotada de forma ajustada por la campeona. Este año aspira a mantener esta progresión y espera lo máximo en el nacional de Oviedo, con el sueño de poder participar en un europeo. Todo este currículum le valió una nominación como mejor deportista femenina en la Gala del Deporte de San Vicente. Sin duda, el municipio debe estar orgulloso de tener deportistas como Tamara.