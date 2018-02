Sofía Guinea, la Lidia Valentín sanvicentera

Era un día de verano. Sofía estaba pasando la tarde en la Ciudad Deportiva, cuando algo le llamó la atención. Se asomó a lo que era una especie de gimnasio y desde el principio quedó cautivada por ese deporte, que sería el suyo, aunque esa misma mañana ni se lo había planteado. Pidió permiso a Jorge González, presidente del Club Power San Vicente, para quedarse un rato y observar. Transcurrida una hora y media, ya estaba convencida, por lo que no dudó al aceptar la propuesta de integrarse en el club.

Costó un poco más convencer a su madre, pero al final acabó cediendo ante la visible pasión de su hija, que nunca se mostró tan entusiasmada cuando practicaba lanzamiento de martillo. De eso hace apenas unos meses, en los que Sofía ha superado cualquier expectativa. En su primera competición seria, que tuvo lugar en Torrevieja el pasado mes de octubre, logró grandes registros en arrancada (47kg) y dos tiempos (58kg). Se ganó una plaza para acudir al campeonato de España (sub 15), donde pudo pelear con las mejores dentro del top 10.

“Mi sueño es ir a las Olimpiadas de París 2024”

Con gran sacrificio diario, se ha acercado a una suma total de 122kg (sumando arrancada y dos tiempos) y sus miras ya están puestas en levantar los 60kg en arrancada más pronto que tarde. En cuanto a resultados, aspira a entrar en el podium en el Campeonato de España sub 15 y estar también peleando en el sub 17. “Mi sueño es ir a las Olimpiadas de París 2024”, confiesa, para seguir los pasos de Lidia Valentín, a la que admira por su “constancia y capacidad para acabar con muchos mitos sobre la mujer”. ¿Será capaz Sofía de alcanzar sus sueños? “Va a llegar a donde se proponga”, adelanta Jorge González.

Jorge González: “Sofía va a llegar a donde se proponga”

Sin medios para entrenar

Los éxitos de Sofía y de su entrenador, Jorge González, ganan valor al descubrir las condiciones en las que entrenan. Tienen habilitado un espacio en el polideportivo que no cumple ningún requisito mínimo, ya que no es más que una antigua oficina que se ha medio adaptado para la práctica de este deporte. La poca altura del techo no permite completar algunos movimientos; la tarima no está en buen estado y la espera hasta que se construya un pabellón les parece eterna. “Llevamos seis años aquí, esperando que sea algo transitorio, pero la solución nunca acaba de llegar. Los espejos están rotos y el riesgo de accidente existe”, lamenta Jorge González.

Perfil personal

Sofía tiene 14 años y estudia 3º de ESO en el Colegio La Huerta (es buena estudiante, aunque el inglés se le atraganta un poco). De mayor, le gustaría estar ligada al mundo del deporte, que le apasiona, y la fisioterapia es una de las salidas que tiene en mente. Entre tanta actividad física, también saca tiempo para escuchar o leer; el último libro que ha leído y recomienda es 4 años para 32 segundos (de temática deportiva, por supuesto, narra la recompensa al esfuerzo del campeón olímpico Saul Craviotto), mientras las canciones que más le gusta escuchar son las de Beret.