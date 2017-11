Sexta posición de Sofía Guinea en el Campeonato de España (sub 15) de Halterofilia

El pasado sábado, 25 de noviembre, se celebró en Madrid, en el centro de alto rendimiento, el campeonato de de España sub 15 de Halterofilia.

Competía Sofía Guinea del club de Halterofilia san Vicente, en la categoría de +75 kg. Realizó una arrancada de 55 kg y un dos tiempos de 65 kg, con un total de 120 kg, mejorando en 13 kg de su anterior campeonato.

Se quedó en sexta posición, a simplemente 2 kg de la quinta y 5 kg de la cuarta, siendo un campeonato muy apretado.

Sofía consiguió la marca mínima para disputar el campeonato de España sub 17. Esta sanvicentera de 14 años, el año que viene aún competirá en el Nacional sub 15 y también en el sub 17. Jorge González su entrenador, no puede estar más orgulloso de la progresión de Sofía y del futuro prometedor y el potencial que tiene.