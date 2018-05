Se puede ser madre sin dejar de ser Crossfiter

Inma tiene tres hijos, lo que ya se considera familia numerosa (ojo, no descarta seguir aumentando la familia). Los ha criado a los tres sin renunciar a la práctica del Crossfit, que ha pasado de ser una de sus grandes pasiones a convertirse también en su trabajo, siendo actualmente coach en Crossfit Costablanca. Olga tampoco renunció a sus entrenamientos cuando nacieron sus dos nenes, que ahora tienen 2 y 4 años. Lorena va a por su segundo bebé (está de ocho meses) pero sigue sin salir del gimnasio. Algunas semanas más tendrá que esperar Paula, la única primeriza del grupo, quien tampoco piensa dejar de practicar Crossfit durante el embarazo. Las cuatro son un ejemplo de cómo esta disciplina de entrenamiento puede ayudar en una faceta de la vida tan compleja como la de ser madre.

Los clientes de Crossfit Costablanca ya se han acostumbrado durante estos años a ver carritos de bebé, juguetes, así como a escuchar llantos y lloriqueos mientras entrenan. Nuestras cuatro supermadres aprovechan los ratos de colegio para entrenar, pero no siempre es posible, por lo que los peques están siendo testigos desde pequeños de esa pasión por el deporte que muestran sus padres.

Todas ellas probaron hace 4 o 5 años, y no lo han dejado desde entonces bajo ninguna circunstancia. Supieron aguantar esas primeras semanas de agujetas y ahora no podrían vivir sin su entrenamiento casi diario. Alguna, como Olga o Lorena, practicaban con anterioridad deportes (Balonmano y atletismo), pero en Crossfit Costablanca encontraron su lugar. “Esto engancha por la liberación que sientes y por el compañerismo que se respira, es como una familia”, confiesan.

“Somos las primeras que medimos el esfuerzo y reducimos la intensidad”

Alguna vez las han criticado por entrenar durante el embarazo, pero ellas aseguran que “somos las primeras que medimos el esfuerzo y reducimos la intensidad”. Olga confiesa que “del segundo parto me recuperé mejor que del primero porque no dejé de hacer Crossfit”. Algo parecido le sucede a Lorena, que todavía no ha sufrido dolores en estos ocho meses de gestación. “En mi caso estuve entrenando hasta diez días antes del parto y la semana que peor estuve fue la que dejé de entrenar, no podía ni andar de lo que se me hincharon las piernas”, explica Inma.

Todas, junto con el resto de clientes del gimnasio, hacen piña juntos, como el día que entrenaron con balones medicinales en el estómago simulando el embarazo para solidarizarse con una de ellas. “Hay gente, incluso en la familia, que se asombra y piensa que estamos locas, pero cuando ven los beneficios nos entienden”, apuntan. No obstante, dejan un mensaje claro: “la práctica del deporte y del Crossfit tiene que ver con el sentido común”, siendo ellas las primeras que se aplican este lema en todo momento. Eso sí, no piensan renunciar a su pasión por mucho que sus familias puedan crecer en los próximos años.