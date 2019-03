San Vicente se consolida como ciudad del deporte y reconoce a sus protagonistas

Durante unas horas centenares de deportistas sanvicenteros dejaron las zapatillas a un lado para vestirse de gala. Entre la emoción, la alegría y una pequeña dosis de nervios, San Vicente hizo entrega ayer de los premios y menciones a sus deportistas. El cine La Esperanza acogió un año más esta cita tan emotiva que cumple su décimo novena edición.

La ciudadanía sanvicentera no quiso perderse este evento en el se entregaron 16 premios y se realizaron 9 menciones especiales. La gala estuvo conducida por los periodistas locales Arena García, de Radio San Vicente; y César Ponce, del diario El Raspeig, quienes con humor y cercanía abrieron esta gran fiesta del deporte.

Para esta ocasión, la gala del Deporte contó con las actuaciones de los sanvicenteros Gema Tomás y el Mago Álvaro. La ex concursante de X Factor interpretó una balada y una versión de la canción Runnin’ (Lose it all) de Beyoncé, con las que se ganó un caluroso aplauso del público. En el segundo descanso, la magia de Álvaro envolvió a los presentes.

Premiados

Como Mejor Deportista Individual recibió el galardón el ciclista Alejandro Martínez Chorro, en categoría masculina, y María Dolores Pastor Colomer, en femenina. En la categoría de Promesa, Marcos Jiménez Martínez y Sofía Guinea Pérez (halterofilia) recibieron sus respectivos premios.

David Soriano Garrido (balonmano) y Andrea Pérez Manzaneque lo fueron en Deportes Colectivos. Mejores Deportistas con Diversidad fueron Juan Antonio Sepulcre (kárate) y Esther Agulló Vánchez (balonmano). Mejor Deportista Veterano a Blanca González Villagrasa (atletismo).

Mejor Arbitro, José Juan Melero López, Mejor Técnico Deportivo, Armando Muñoz Trejo, Mejor Técnico Deportivo de Cantera, Jaume Arché Ventura, la Mejor Coordinación Deportiva recayó en José García Cuéllar «Pichi», en la categoría de Mejor Dirigente, Isabel Candela Navarro, presidenta del Patín Raspeig, y el de Mejor Equipo fue para el Jove Español San Vicente senior, masculino, e Inpro fútbol senior femenino. Mención Especial recibieron: Antonio Orts, por el programa «El Remate» de Radio San Vicente; Lokímica S.A. al patrocinio y colaboración con el deporte; Club Fútbol Sala Torres San Vicente y Club Futsal San Vicente al deporte escolar; ADESAVI Triatlón a la igualdad en el deporte; Ramón Asensi Juan a la trayectoria; Beatriz Palazón Martínez, Adrián Frutos Marín y David Martínez Vico por su aportación con las Escuelas Deportivas Municipales; el doctor Roberto Cejuela Anta- Triatlón UA por su aportación al deporte de élite y la investigación; José Luis Mendías Castrejón por su dedicación con el Hockey Hierba; y el Hércules C.F. Paralímpico al deporte inclusivo.

El alcalde, Jesús Villar destacó la gran admiración y orgullo que siente por los jóvenes deportistas de San Vicente. “Habéis hecho del deporte vuestra pasión: un modo de vivir basado en la exigencia, en el esfuerzo y en el talento. Una pasión que os ha llevado a conseguir grandes metas y a representar, mejor que nadie, los valores del deporte”.

“San Vicente es deporte y el deporte es San Vicente. Con esta gala despido estos cuatro años de mandato en el que he estado al frente de un área a la que he dedicado gran parte de mi vida: Deportes. Quiero agradecer a cada uno de los deportistas, entrenadores o miembros de los clubes todo su trabajo, esfuerzo y dedicación a lo largo de este tiempo maravilloso en el que nos han enseñado que cuando el deporte se une es imparable”, ha declarado el concejal del área, José Luis Lorenzo.