San Vicente del Raspeig albergará por primera vez un Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque

San Vicente Albergará por primera vez un Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque, en un evento que fue presentado por el Alcalde, Jesús Villar, el edil de deportes, José Luis Lorenzo, y el organizador y miembro del club SKAPEIG, Isidro Beviá, quién explicó que “cada vez más personas practican este deporte, que será olímpico como invitado en Tokyo 2020”.

× Ampliar Presentación oficial del evento

El evento tendrá lugar el sábado 6 de mayo, en la pista azul de la Ciudad Deportiva, donde se habilitará un rocódromo especial para este tipo de disciplina, en la que participarán diversas categorías (sub 9, sub 12, sub 16, sub 18 y absoluta). Las infantiles tendrán lugar por la mañana y las absolutas (masculina y femenina) por la tarde, pudiendo participar aquellos deportistas federados (también se puede adquirir una federativa temporal para poder tomar parte). Se espera al menos igualar la participación de la edición anterior, que rondó los 70 inscritos, entre los que estarán los deportistas locales Herón Baquero y Rocío Martínez Montes, del club SKAPEIG. El concejal de deportes destacó el hecho de “poner en valor esta disciplina practicada en las escuelas municipales, además del rocódromo que tenemos y del club SKAPEIG”, mientras el primer edil recalcó que “queremos que en San Vicente tengan cabida todas las actividades deportivas”.