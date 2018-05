San Vicente acogió el campeonato autonómico de Taekwondo

El Polideportivo Municipal de San Vicente acogió el sábado, 5 de mayo, a los 200 deportistas que componen los 40 clubes que participaron en el campeonato autonómico de Taekwondo. Una cita deportiva en la que los ganadores serán los representantes de la Comunidad Valenciana en el Campeonato de Taekwondo Nacional que se celebrará el próximo 26 de mayo en Marina D’Or.

El campeonato, de entrada gratuita, dio comienzo a primera hora del sábado. Se instalaron 4 tapices, en los que se llevaron a cabo 40 combates por cada uno de ellos. San Vicente estuvo representado por 7 deportistas del club Sanvi Sports, 4 en la categoría de cadetes y 3 en la modalidad de sub 21. Todos ellos pudieron colgarse metal.

En total fueron cuatro oros de Marcos Jiménez (cadete -41kg), Lorena Herráiz (cadete -47kg), Paula Torregrosa (cadete -59kg) y José Ignacio Muñoz (sub 21 -58kg). Lorena Maciá (sub 21 -53kg) se llevó la medalla de plata y los bronces fueron para Izan Sanchís (cadete -37kg) y Álvaro Martínez (sub 21 -68kg). Recordar que el taekwondista Hugo Arillo no participó en este campeonato porque se encuentra preparándose para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán el próximo mes de octubre.

También se registraron buenos resultados por equipos, con un bronce para el cadete femenino y otro bronce en la clasificación general cadete, además de una plata para el conjunto sub21 masculino, misma posición cosechada en la general autonómica. Ya hay cinco deportistas del club sanvicenteros clasificados para el campeonato de España y otros que aun cuentan cono opciones.