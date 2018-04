Samuel, un héroe de 12 años

Samuel está acostumbrado a parar balones que se dirigen a portería, pero esta vez le ha tocado detener a un enemigo más letal, como es el cáncer. Este niño de 12 años, portero del alevín A del Jove Español, ha dado una lección de coraje a todos al donar médula para ayudar a su padre, que necesitaba un trasplante urgente.

Todo empezó el pasado verano, cuando estaban en el pueblo y José Luis, el padre de Samuel, comenzó a notarse un bulto en la axila. “Recuerdo que comenzaron a hacerle pruebas, yo no sabía lo que pasaba, hasta que un día mi madre me contó que era una enfermedad muy grave”, explica. Un mazazo terrible que vino acompañado de una pregunta. “¿Querrías ser donante para ayudar a papá?”. Samuel no se lo pensó, desconocedor al 100% de lo que afrontaría pero consciente de lo que la palabra cáncer significa. Él era el más indicado, tal y como coincidieron los médicos del Hospital de San Juan y del Hospital de Valencia, “tanto por compatibilidad como por juventud de la médula”, señala Victoria, la tía que ahora cuida de Samuel mientras Lorena, su madre, atiende a su padre, que está aislado en Valencia recuperándose de la operación.

“El Jove me está apoyando en todo, es una gran familia”

Fue el pasado 15 de marzo cuando Samuel tuvo que someterse a una realidad por la que ningún niño de 12 años debería de pasar. Aunque lo más duro está llegando después, una vez pasada la operación, ya que hasta que los médicos descarten cualquier posible riesgo Samuel debe hacer un reposo total, lo que incluye verle fuera de los terrenos de juego. “El Jove me está apoyando en todo, es una gran familia”, corrobora en una afirmación secundada por la familia.

Integrado en el Jove Español

A buen seguro pronto veremos a Samuel ponerse los guantes de nuevo. Su referente es Ter Stegen, como buen culé que es (en eso ha salido a su padre), aunque su madre y su hermano de 7 años son del Madrid, según nos informa. Nuestro protagonista nació en San Juan y lleva jugando al fútbol prácticamente toda su vida. Comenzó en el Costa Alicante, pero el año pasado decidió apostar por la cantera del Jove Español, donde hasta el momento se siente muy integrado y luchan por los puestos altos de la clasificación.

Trasplante de médula

La familia de Samuel quiere incidir en la idea de que la donación de médula es en la actualidad más fácil y con menos riesgos de lo que mucha gente cree. La donación de médula ósea tiene la particularidad de ser un trámite' sencillo y rápido, que permite dar vida, en vida. Se trata de una única donación, hecha por una persona que dona un órgano (la médula ósea,donde se encuentran las células madre necesarias para el trasplante) que se regenera por completo pocos días después de la donación. Lejos de lo que pueda parecer, esta no es una intervención complicada. Una extracción de sangre basta para salvar vidas. No existen demasiados requisitos, excepto el imprescindible de estar sano y se puede ayudar a una persona de cualquier parte del mundo.