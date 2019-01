Pedro Ferrándiz y la Peña Madridista San Vicente

En nuestro XXV Aniversario de 2013 gracias a TOMAS RONCERO, tuve el honor y la ocasión de conocer personalmente a PEDRO FERRÁNDIZ, y que pudiera asistir a este aniversario tan importante en nuestra historia.

× Ampliar Junto a Pedro Ferrándiz en la última cena de la peña.

PEDRO FERRÁNDIZ, un mito, y una leyenda del REAL MADRID DE BALONCESTO, Y DEL MUNDO DEL DEPORTE, UN ALICANTINO UNIVERSAL, CON UNA CATEDRA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CON UN PABELLON DE BALONCESTO QUE LLEVA SU NOMBRE, CON UNA CALLE DE ALICANTE QUE LLEVA SU NOMBRE, con un CURRICULUM que solo leerlo te pone la carne de gallina, y te llega la emoción hasta más allá del ALMA. Un hombre sencillo y tranquilo, que desde su balcón de la calle Virgen del Socorro de Alicante, se inunda de la increíble luz mediterránea cada día.

Cuando le invitamos en el año 2013 a nuestro XXV Aniversario, a sus 85 años, no quiso que le recogiéramos en nuestro coche, sólo que quedáramos en la Plaza de Toros, y que el con su coche nos seguiría hasta el Mesón San Vicente, donde celebrábamos el acontecimiento Peñista y Madridista, y así lo hicimos. Y para regresa a su casa, en la madrugada, lo mismo, llevarlo siguiendo con su coche a la salida de San Vicente, y el continuaría hasta su casa, y así lo hicimos. Y así continuó hasta el XXX Aniversario de 2018, que nos permitió recogerlo, y luego llevarlo, con el coche de un compañero de la Peña.

He tenido el honor de conocerle de cerca, y me siento un privilegiado de como sabe transmitir energía, coraje, sencillez y sabiduría al mismo tiempo. Siempre recordaré las palabras en su discurso en el XXV aniversario: “EL MADRIDISMO DE ALICANTE ESTABA EN LAS CATACUMBAS, Y VOSOTROS LA PEÑA MADRIDISTA SAN VICENTE DEL RASPEIG, ME HABÉIS DEMOSTRADO QUE EL MADRIDISMO ESTÁ VIVO”.

En el año 2016, tuvimos el privilegio de nombrarle SOCIO DE HONOR de nuestra Peña, y le entregamos una placa para el recuerdo, y me consta que lo lleva con orgullo.

Desde entonces mantengo una relación de amistad, y siempre es un invitado de honor que da prestigio a nuestros ANIVERSARIOS cada año. Y personalmente he tenido el honor de tomar un café y charlar, en su lugar preferido del PORTAL DE ELCHE, tranquila y serenamente, e inundarme de sabiduría de vivir y compartir, como buen alicantino, y como ciudadano universal. Y de recoger documentos y recuerdos en el portal de su casa, donados a nuestra Peña, que forman parte de nuestro pequeño museo en la sede social, que guardamos y enseñamos con honor y admiración viva y permanente.

PEDRO FERRÁNDIZ, representa los valores del MADRIDISMO, de trabajo, constancia, superación, y una fe ganadora invencible. Y ahora sabe transmitirla en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada.

"Es necesario que sepamos darnos cuenta, que en Alicante, tenemos a PEDRO FERRÁNDIZ, una referencia de cómo hay que vivir una pasión y un trabajo al mismo tiempo"

En su tierra alicantina, han sabido reconocerle todo lo que significa, aunque sea un poco tarde, pero ahí está su legado en la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, en el CENTRO DE TECNIFICACION, en la CULTURA ALICANTINA, en su legado al DEPORTE UNIVERSAL, y en su ejemplo de un buen y tranquilo ciudadano.

Me consta que le gusta navegar, y de estar en contacto con el mar, y bien acompañado, y que desde el balcón de su piso, puede contemplar su mar MEDITERRÁNEO, y serenar su espíritu.

El CURRICULUM de PEDRO FERRÁNDIZ te llena de tantas emociones, que es imposible trasladarlas en palabras, y te demuestran que es una LEYENDA, que es HISTORIA, y que transmite los valores del MADRIDISMO por donde quiera que va, como transmite su ALICANTINISMO de forma incomparable.

El pasado 20 de noviembre cumplía 90 años, y el REAL MADRID, que lleva en su corazón y en su vida cada instante, el pasado día 13 de diciembre antes del Clásico de baloncesto, le hizo un HOMENAJE entrañable, y queda en la historia por su emoción eterna. Pero me consta que es también un buen homenaje, esa comida con sus amigos, que los reúne en Alicante, y revivir momentos grandes e inigualables de su historia. Y siento que también los vive cada año en nuestros Aniversarios en la Peña.

Es necesario que sepamos darnos cuenta, que en Alicante, tenemos a PEDRO FERRÁNDIZ, una referencia de cómo hay que vivir una pasión y un trabajo al mismo tiempo. Y trasladarlo a las nuevas generaciones, lo que significa forjar una leyenda, a base de esfuerzo, de sacrificio, de superación, que dan sentido al trabajo bien hecho, y que hace tener una fe invencible. Y con ilusión ganadora, forjada de títulos, de retos y de sabiduría. Y ahora con una vida sencilla, tranquila, y serena, transmitiendo siempre el mensaje eterno de un inconformista universal.

Al final he ganado un AMIGO, y un PADRE, y seguiremos en contacto, y en nuestros Aniversarios, manteniendo viva la amistad, y los valores que representan, serenamente, bajo la increíble luz mediterránea.