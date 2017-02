Rober, el delantero con mejor promedio goleador de todas las categorías

El Gimnástic Sant Vicent Prebenjamín A tiene un seguro de vida, que aparece en los momentos apurados para rescatar al equipo. Así ocurrió en el último partido en casa contra Maristas. Los visitantes se fueron al descanso 1-3, pero Rober, como le conocen en el equipo, decidió que no iban a perder ese partido. Marcó el 2-3 nada más arrancar el segundo tiempo, y tras el empate de un compañero firmó el 4-3 de la victoria tras una jugada personal en la que regateó a varios contrarios y firmó una definición a la altura de Cristiano Ronaldo, su ídolo.

No obstante, Roberto Tomás Castell lo tiene claro: “Lo importante es el equipo”. Esa mentalidad no la cambia ni siquiera el hecho de triplicar en la tabla de goleadores al segundo máximo artillero. El ariete del Gimnástic ha firmado la friolera de 44 goles en tan sólo 12 jornadas (15 tantos lleva su principal perseguidor al que ya no ve por el retrovisor). Un promedio de casi 4 tantos por encuentro que ha colocado al equipo verdiblanco luchando por lo máximo, en tercer lugar a sólo tres puntos del líder.

Rober tiene 7 años, aunque maneja algunos registros futbolísticos como un niño en edad cadete o juvenil. Sólo basta verle unos minutos para entender su precocidad y su alianza con el gol. Todo ello no le priva de establecer prioridades, estando los estudios siempre por delante del fútbol. Saca buenas notas en el Colegio Victoria Kent, donde estudia segundo de primaria. En los ratos libres también le gusta montar en patinete, y por supuesto, no se pierde ningún partido del Madrid.

“Nuestro objetivo es ganar la liga”, manifiesta demostrando su gran ambición. Sus entrenadores, Rafa Piqueres e Iván Sevilla están explotando sus virtudes, pero siempre con los dos pies en el suelo. “Trabaja también mucho para el equipo”, destacan de Iván.

Teniendo en cuenta el promedio que lleva, ¿será capaz de llegar a los 100 goles en una sola temporada? El reto es difícil, porque sólo hay 12 equipos en su grupo, pero para Rober, nada es imposible.