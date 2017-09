El ciclista sanvicentero Raúl Granados finalizó séptimo en la Contrarreloj individual del campeonato de España, disputada en Serrada y Valladolid para categoría Junior. No le fueron tan bien las cosas en la prueba de ruta, pero ello no le restó motivación en su viaje a Corea del Sur, donde tomó parte en la última Nations Cup, un tour DMZ de cuatro etapas que le ha servido al corredor local del equipo Esetec para ganar visibilidad y experiencia, apurando así el tramo final de temporada.