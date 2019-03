Pruebas de Nivel para las patinadoras sanvicenteras

Las patinadoras de la sección de Patinaje Artístico del Patín Raspeig, se desplazaron a Alcoy el pasado 16 de febrero para presentarse a las Pruebas de Pases de Nivel. No todas pasaron los niveles, en unas pruebas tan importantes para ellas es muy complicado manejar la cantidad de emociones que se agolpan y que tienen que gestionar en tan pocos minutos. Sus entrenadoras Maite y Estela estuvieron con ellas en todo momento, corrigiendo en los calentamientos, infundiendo confianza antes de salir y animándolas cuando el resultado no fue el esperado. Los papás desde la grada, no menos nerviosos, apoyaron cada ejercicio y cada pirueta que hicieron nuestras chicas. Lo importante es que en cada prueba o trofeo es una experiencia nueva que van adquiriendo y el grandísimo grupo de patinadoras que están disfrutando del deporte que les gusta, eso ya es un síntoma del éxito que está por llegar.

Nuestras valientes patinadoras Cristina Ros, Paula Miralles, Cristina Carretero, Lara García, Carla Rosillo, Mar Baño, Miriam Santacreu, Aitana Vélez, Sara Vicedo, Cristina Miranda e Inés Mateo a por el próximo reto chicas!! Enhorabuena a todas por vuestra valentía y esfuerzo y en especial a Cristina Ros por ese doble pase y a Paula Miralles por ese pase del primer nivel.