Polémica en el pleno por el mantenimiento de los circuitos de BMX

En el pleno de este mes, el edil de Deportes, José Luis Lorenzo, y el concejal popular, José Rafael Pascual, se enzarzaron con motivo del mantenimiento de los circuitos de BMX existentes en el municipio.

Lorenzo acusó a su predecesor de “demagogia”, asegurando no recibir quejas respecto al estado del Circuito (Parque Lo Torrent) desde la finalización del contrato de mantenimiento (Octubre 2016). “Le insto a construir y no a destruir”, acusó el regidor de deportes. Pascual respondió, asegurando haber recibido reclamaciones sobre el circuito del Parque Norte así como de otros usuarios que no tienen por qué ser miembros del club de BMX. Además, criticó a Lorenzo por “sólo haber repuesto desde octubre algún surco o mejorado la chapa metálica de salida en el Parque Lo Torrent”, además de tener olvidado el circuito del Parque Adolfo Suárez, sobre el que Lorenzo argumento que “no sé como se proyectó en su día”, explicando que “la arena no compacta correctamente, no siendo un circuito profesional”.