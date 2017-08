Polémica descalificación de Daniel Andújar

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

El pasado sábado en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Londres donde participaba en los 800 metros nuestro vecino Daniel Andújar finalizaron con la polémica descalificación de nuestro deportista.

Al parecer, según la organización al descalificación es por "obstruir" a un contrario, algo, que como podemos ver en el video que adjuntamos, no se ve en ningún momento.

Desafortunadamente Daniel llegó a la meta en sexta posición sin posibilidad alguna de clasificarse para semifinales quedando el mal sabor de boca de la "descalificación".

Andújar manifestó minutos después de la carrera que "No me he dejado ni un gramo de fuerza en la pista, pero no fue suficiente para pasar. Hay que quedarse con lo positivo. Me levantaré de esta para volver más fuerte."