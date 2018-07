Paula Ferrándiz, doble campeona autonómica a nivel absoluto

Tras ganar la semana pasada el autonómico sub 23 con gran autoridad, la atleta sanvicentera Paula Ferrándiz ha repetido triunfo, esta vez a nivel absoluto.

Nuestra campeona ha mostrado su mejor nivel en ambas disciplinas, peso y disco, proclamándose doble campeona de la comunidad Valenciana. Como discóbola, alcanzó los 53.32m, mejorando la marca realizada la pasada semana. También mostró una línea ascendente en lanzamiento de peso, con 14.53. Paula está en plena forma para afrontar retos mayores y seguir sumando éxitos a su ya espectacular palmarés.

Andújar, quinto en los Juegos del Mediterráneo

El ochocentista sanvicentero, Dani Andújar, finalmente no pudo conseguir medalla en los Juegos del Mediterráneo que tienen lugar en Tarragona. En la final, ganada por su compatriota Álvaro de Arriba, fue quinto, y el propio Andújar manifestó no haber mostrado su mejor nivel. No obstante, sigue copando los puestos punteros y llegarán nuevas oportunidades de demostrar su calidad y luchar por las medallas.