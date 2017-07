Oro y plata para Paula Ferrándiz en el Campeonato de España Promesa

La atleta sanvicentera Paula Ferrándiz confirmó su gran estado de forma en el Campeonato de España Promesa que tuvo lugar el pasado fin de semana en Torrent. Fue la indiscutible ganadora en el lanzamiento de peso y rozó el doblete, sumando una plata en disco.

El sábado tuvo lugar el peso femenino y en el primer lanzamiento nuestra representante fue capaz de superar los 14m, distancia que no podría alcanzar ninguna otra competidora. Con esa buena marca de inicio, trató de arriesgar en su segundo lanzamiento, que acabó siendo nulo. El mejor intento fue el tercero, donde acabó de asegurarle el oro, con 14.45, muy por encima de Judith Prats y Ainhoa Martínez. Todavía superó los 14m en el cuarto lanzamiento, pero ya no pudo igualar lo alcanzado anteriormente.

Tras colgarse el primer oro, el domingo afrontaba pletórica de motivación el concurso en lanzamiento de disco, su disciplina favorita. Tras grandes entrenamientos, su objetivo era superar su mejor marca personal, pero en esta ocasión no repetir el nivel excelso de la semana anterior, aunque nos regaló un gran duelo con June Kintana, que ya en su primer intento superó los 50m (53.34). Paula necesitó tres lanzamientos para acercarse (53.10), dejando todo por decidir en el segundo tramo de la competición. En el cuarto intento, June registró su mejor marca (53.79), trasladando demasiada presión a la discóbola del Playas de Castellón, que no pudo superarla en sus últimos intentos. Queda el sabor agridulce de no haber igualado los 55.18m que alcanzó la semana anterior cuando se proclamó campeona autonómica promesa. A pesar de ello, doblete nacional (oro y plata) que la sitúan como una de las principales promesas de España. Podemos presumir de que sea sanvicentera.