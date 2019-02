Noé Pamarot: “Mi vida gira alrededor del fútbol y quiero dar a las chicas la oportunidad de mejorar”

Tras convertirse en ídolo de los herculanos y acabar su etapa deportiva en el Jove Español, Pamarot apostó por el fútbol femenino. Lleva varios años en los banquillos del Inpro Sports, ya con un ascenso en la mochila y muchas ilusiones por delante.

PREGUNTA: Quien iba a decirte cuando fichaste por el Hércules que tu estancia en Alicante iba a ser definitiva..

RESPUESTA: En el final de mi carrera buscaba un destino como Alicante, en el que poder vivir. Me siento integrado en la Ciudad.

P: El Inpro Sports también se ha convertido en tu casa. Si no me equivoco cumples tu quinta temporada…

R: Sí. Hace cinco años estaba en el campus de Alexandra (“Rubi”), me gustó y empecé a echar una mano. Primero como delegado y en los últimos tres años entrenando.

P: No te ha ido nada mal en este tiempo, ascenso incluido. ¿Cuál ha sido la clave del éxito?

R: Intento hacer creer a las chicas que pueden conseguir grandes cosas si trabajan. En estos años he visto una evolución muy positiva en ellas.

P: ¿Está siendo difícil la adaptación a la nueva categoría?

R: Es distinto, hay más dificultades que en fútbol regional, juegan cada fin de semana contra rivales que tienen aspiraciones más altas. Pero nos hemos adaptado rápido.

P: ¿Cuáles son los objetivos del club a corto plazo?

R: Nos gustaría mantener la categoría y construir un equipo competitivo. También tener un filial. Este año nuestra cantera ha empezado a competir con un femenino de fútbol ocho.

P: Desde hace un tiempo entrenáis y jugáis en San Vicente. ¿Os sentís en casa?

R: Sí, aunque es complicado porque sabemos que las instalaciones están desbordadas.

P: ¿En qué se diferencia el fútbol femenino del masculino y qué faltaría para que ganase más relevancia?

R: El fútbol femenino todavía está por desarrollar. Se nota una evolución, se crean nuevos equipos, se televisan partidos por televisión. Existen diferencias en el físico y la velocidad, pero al final fútbol es fútbol y a la hora de preparar un entrenamiento es lo mismo.

P: Antes mencionabas a “Rubi”, que ha vivido una gran experiencia en China…

R: Acaba de volver y ha sido una etapa muy positiva. Yo soy de los que piensa que viajar y conocer otros lugares es un plus. Aun no he podido hablar mucho con ella pero creo que ha vuelto al Inpro para quedarse.

P: ¿Tu etapa en los banquillos la afrontas a largo plazo o es sólo algo momentáneo?

R: Sigo formándome, me gusta entrenar. Mi vida gira alrededor del fútbol y quiero dar a las chicas la oportunidad de mejorar. Lo único que hago últimamente es ir por los campos viendo fútbol, especialmente femenino. Es lo que me gusta y es difícil que me dedique a otra cosa.

P: ¿Fue difícil poner fina a tu etapa como jugador?

R: Es complicado cuando dejas de vivir de lo que es tu pasión, pero con el tiempo me he ido adaptando.

P: Los herculanos te tienen mucho cariño. ¿Te siguen recordando mucho aquella victoria en el Camp Nou contra el Barça de Guardiola?

R: Sí (sonríe). No quiero que sólo se me recuerde por ese partido, pero es cierto que cada vez que llega el aniversario de ese día me lo recuerdan. Es un partido que sigue en la mente de los herculanos.

Una trayectoria envidiable

Noé Pamarot nació en Francia hace 40 años y comenzó a jugar como profesional en el Niza. Tuvo varias experiencias en la premier, cedido en el Porsmouth y llegando a jugar 30 partidos y anotado 2 goles con el Tottenham. En 2009 recaló en el Hércules, logrando el ascenso a 1ª División, antes de finalizar su carrera deportiva defendiendo la camiseta del Jove Español de San Vicente. En su palmarés cuenta con la copa FA ganada como jugador del Portsmouth en 2008. “Mis mejores recuerdos son los inicios en el Niza, aunque guardo bonitos momentos de cada club en el que he militado”, concluye.