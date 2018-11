Los nóveles de Arcoraspeig quedan primeros en Villena

Este domingo 25 de Noviembre se ha celebrado la 3ª tirada Postal Nacional de Tiro con Arco y XV Trofeo de Otoño Ciudad de Villena, en la localidad alicantina de dicho nombre.

En esta ocasión la participación de los arqueros de ARCORASPEIG ha sido alta, 15 inscritos de los cuales siete de ellos se han llevado trofeos al estar clasificados en las primeras posiciones.

Tal es el caso de los noveles, recién salidos de los cursos de iniciación, que en la categoría Recurvo Novel Hombre, el primer puesto fue para Félix Casado Pedraza con unos excelentes 560 puntos. También, en la misma categoría Recurvo Novel Mujer, el primer puesto fue para Virginia Roldan Tapia con 547 puntos. Destacar también al novel Israel Reyes Martin que en la categoría Compuesto Novel Hombre destacó entre los demás consiguiendo 539 puntos que lo alzaron al primer puesto.

Las nuevas incorporaciones al club también dan su fruto al conseguir Luis Jorge Cerezal Garrido un meritorio tercer puesto con 138 puntos en la categoría Arco Instintivo Hombre.

Y seguir festejando que los alevines Alex Grau Bejar y su hermana Sandra Grau Bejar siguen obteniendo las primeras posiciones en sus categorías Compuesto Alevin y Recurvo Benjamin respectivamente.

15 inscritos de los cuales siete de ellos se han llevado trofeos al estar clasificados en las primeras posiciones

Estos dos niños promesas esperamos que sigan los pasos de Ruben Mira Belmonte que en esta ocasión cosechó un meritorio segundo puesto en la categoría de Recurvo Cadete Hombre y de Andrea Martí Blanco que, aunque no tuvo un buen día, demostró que el aguante, el tesón, la perseverancia, la humildad y el coraje hacen que un deportista de élite no desfallezca en momentos difíciles.

En arco Compuesto Absoluto Bartolo Grau y Ángel Hermida, en esta ocasión fueron superados por el frío y por la alta calidad de arqueros nacionales de los cuales sacaron muy buenas enseñanzas y experiencias que seguro les ayudarán a progresar en las siguientes competiciones.

Alejandro Cabral Colón, esta demostrando un interés especial que le está permitiendo medirse a los arqueros de la categoría Arco Longbow Hombre. Este interés le esta llevando a seguir progresando, aprendiendo, entrenando y, con seguridad, en breve empezaremos a anunciar sus grandes logros y la conquista de trofeos.

La próxima tirada se realizará en Alcoy en la que esperamos que los representantes de Arcoraspeig, sigan teniendo una participación muy alta como club y que se sigan repitiendo y ampliando los logros obtenidos en esta ultima competición.

El club ARCORASPEIG, continúa con su dedicación a la divulgación de este deporte y formación de arqueros que deseen competir y superarse día a día y, para ello, en el club se continua con la formación mediante sus monitores y cursos de iniciación.