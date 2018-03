Las cadetes del Adesavi se toman la revancha frente a Jorge Juan

Partido complicado a priori, ya que en la ida las noveldenses derrotaron a las sanvicenteras por 16 puntos, siendo el único partido que han perdido las amarillas desde que empezó la temporada y el segundo de las dos últimas.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Salieron las locales muy concentradas, centradas en la presión y en montar rápidos contraataques y las visitantes por su parte no podían frenarlas ni lograban fluidez en ataque.

Poco a poco las distancias fueron creciendo hasta unos once puntos, pero un cambio de defensa visitante a zona, atascó a las locales que no lograban romper esa defensa, no obstante, solo lograron reducir la ventaja mínimamente.

A partir del descanso, el dominio fue aplastante por parte de las sanvicenteras, conscientes de que se jugaban la clasificación para la segunda fase, estirando el marcador hasta esos 35 puntos de ventaja.

La semana que viene, otro partido importante en Denia. El equipo que logre la victoria se hará con el primer puesto del grupo, en la ida Adesavi logró imponerse por 71-33.

Otros resultados

Senior Masculino - 1ª División

ADESAVI A 71 - 79 MISLATA B.C.

Senior Femenino - Cto. Autonómico

ADESAVI 72 - 37 C.B. JORGE JUAN BOLMAX

Senior Masculino – Preferente

ADESAVI B 64 - 60 C.A.MONTEMAR

Junior Masculino – Preferente

ADESAVI A 57 - 61 DEMECASAS-C.B. TORREVIEJA

Junior Masculino - 1ª Zonal

ADESAVI B 68 - 55 C.A. MONTEMAR B

Junior Femenino – Preferente

ADESAVI NEGRO 58 - 32 C.B. TEIXERETA A

Junior Femenino - 1ª Zonal

ADESAVI AMARILLO 50 - 62 SERVIGEST CB TORREVIEJA

Cadete Masculino IR - 1ª Zonal

CB ALBATERA 36 – 62 ADESAVI

Infantil Masculino IR – Preferente

ADESAVI A 48 - 60 CB INNOVA MUTXAMEL 05

Infantil Masculino IR - 2ª Zonal

C.B. MONOVER 49 - 8 ADESAVI B

Infantil Femenino IR – Preferente

CBF CABOMAR BEESYSTEMS A 70 - 35 ADESAVI A

Alevín Masculino IR - Preferente

CB ILICITANO VERDE IO CLINICA DR. SOLER 51 - 47 ADESAVI A

Alevín Masculino IR - 1ª Zonal

C.B. MONOVER 0 - 2 ADESAVI B