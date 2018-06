La peña madridista de San Vicente y el 30º aniversario

Cuando iniciamos la aventura allá por FEBRERO DE 1988, no sabíamos cuánto iba a durar esa ilusión, pero si teníamos claro la PASIÓN y el MADRIDISMO que nos inundaba. Y ahora que hemos cumplido treinta años, a pesar de muchas vicisitudes y dudas, la pasión, el madridismo, y los valores de lucha, trabajo, entrega, sufrimiento, superación, y espíritu ganador, se mantienen intactos.

Este 30 ANIVERSARIO quiero dedicarlo a los AMIGOS DEL ALMA que como SOCIOS, PRESIDENTES Y MADRIDISTAS, nos han traído hasta aquí. La PEÑA se inauguró con MANUEL MARTÍNEZ FERRÁNDIZ, que supo con energía, coraje y trabajo llevarla por la convivencia, el deporte y la consolidación hasta los años 90. Y le dejó el testigo a GABRIEL BELTRÁN ROMÁN, con el que vivimos la mejor etapa del deporte con un EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL hasta los años 2000, disfrutando de momentos que son historia para siempre de la Peña. Y me pasó el testigo en julio de 2001, para iniciar la etapa de abrir la Peña a la convivencia con otras PEÑAS, que desde entonces llamo “AMIGAS”, de distintos rincones de Alicante y provincia, y de España.

MANUEL y GABRIEL, ya forman parte de nuestra historia como PRESIDENTES DE HONOR. Y merecen, que en este 30 ANIVERSARIO, les hagamos un merecido HOMENAJE, para reconocerles lo que han significado, y lo siguen siendo para la vida de nuestra Peña.

Una PEÑA MADRIDISTA se forja por los valores que transmite, y en los que creemos sin fisuras, y tengo el honor de representarla , y dirigirla por ese camino, siempre con la ayuda incuestionable de mi JUNTA DIRECTIVA compuesta por GABRIEL BELTRÁN ROMAN como Vicepresidente, JOSE MANUEL BONIFACIO MENDIVIL como Secretario, PEDRO GOMEZ GARCIA como Tesorero, JAVIER RAFAEL FUENTES MORENO como Vocal de relaciones públicas, MANUEL LUZON SANCHEZ como VOCAL de deportes , todos formando un buen equipo, para afrontar con ilusión y coraje todos los desafíos.

A lo largo de los años que soy presidente, he tenido momentos de dudas, y he pensado muchas veces, que los tiempos me estaban haciendo reflexionar, en la posibilidad de dejar la presidencia. Pero siempre he encontrado el apoyo, para reinventarme, y seguir adelante, porque los AMIGOS y el MADRIDISMO me empujan de una forma increíble.

Desde que en el año 2015 nos trasladamos a la sede social sita en la calle Joaquín Blume, 21, Local 2, con un local arrendado y exclusivo para nuestra Peña, por primera vez en nuestra historia, sentíamos que teníamos algo nuestro, pequeño, pero acogedor, como un museo vivo del Madridismo, y que no dependemos del bar-restaurante de turno, sino que lo sentimos como nuestro, y eso es más importante que todo lo demás.

Pero existe algo de lo que me siento especialmente orgulloso, y es, el haber conseguido con un EQUIPO DE FUTBOL 7 ALEVIN, que iniciamos la aventura en 2015, sacado de la cantera del JOVE ESPAÑOL DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, y que fue capaz en el AÑO 2016, DE OBTENER EL TITULO DE CAMPEON EN EL TORNEO REAL MADRID DE PEÑAS, compitiendo con PEÑAS de toda ESPAÑA. Y recoger el TROFEO DE MANOS DEL PRESIDENTE DEL REAL MADRID FLORENTINO PEREZ EN LA CIUDAD REAL MADRID, y de manos de ROBERTO CARLOS Y CLARENCE SEEDORF EN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU, en la previa del partido del CORAZON CLASSIC MATCH. En mi memoria y en mi corazón, permanecerán vivos esos días para siempre, y en el de todos los que tuvimos el privilegio de vivir esas emociones inigualables, en ese fin de semana de JUNIO DE 2016.

Seguimos compitiendo, en el año 2017, donde llegamos hasta cuartos. Y hemos competido en el TORNEO de 2018, con honor, llegando también hasta cuartos. Y siempre, dejando el pabellón y el escudo de nuestra Peña bien alto, aunque con sufrimiento, y al mismo tiempo compartiendo una experiencia única entre jugadores, técnicos, directivos y familiares y amigos, formando un buen EQUIPO. Pero el desafío nos anima, para volver a trabajar duro, para competir en el año 2019, con las ilusiones renovadas.

Y lo que más me llena, ver los ojos de esos NIÑOS, y sus Padres y sus Familias y sus Amigos, en Valdebebas, es decir CIUDAD REAL MADRID , que con sus miradas lo dicen todo. Somos un EQUIPO, no solo de JUGADORES, ENTRENADOR, AYUDANTE, SINO DE PADRES, FAMILIARES, AMIGOS Y DIRECTIVOS. Porque los JUGADORES, cuando se ponen los equipajes de la PEÑA MADRIDISTA SAN VICENTE DEL RASPEIG, se sienten importantes, y salen a competir, con unas ganas, que lo transforman en lucha y sacrificio, contra EQUIPOS que representan a todas las PEÑAS MADRIDISTAS de ESPAÑA . Así que el reto es tan grande, que a pesar de los miedos y las dudas, no cabe más que salir a luchar por conseguirlo, y con ese espíritu ya empezamos a ganar.

Así que encaramos con fe el TREINTA ANIVERSARIO para el 28 de julio, y esperamos contar con las PEÑAS MADRIDISTAS a las que llamo “AMIGAS”, de Alicante y Provincia, y de muchos sitios de ESPAÑA, y con la asistencia de la PEÑA DEL ATLETICO DE MADRID L' ALACANTI 1903 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, que ya sabemos lo que es compartir y respetar sentimientos profundos por nuestros respectivos colores. Y contamos con la asistencia de UN EMBAJADOR UNIVERSAL COMO ES TOMAS RONCERO, que nos transmitirá su personalísima forma de ver y vivir en libertad y con pasión el Madridismo. Y en consecuencia, esperamos que este Aniversario sea un acontecimiento social, con sencillez y humildad por delante, representando los valores que llevamos en nuestros corazones, porque nos sentimos embajadores del Madridismo, abiertos y respetuosos con los demás, y con la ilusión renovada para el futuro.

Reflexionado, serenamente, han pasado treinta años, y la pasión nos sigue alimentando como el primer día, y aunque surgen dudas y cansancio, siempre hay una luz que me anima a continuar.........................

Participantes en el torneo de peñas desde 2015

Hay que destacar al equipo alevín de 2015, conformado por Joel, Avelino, Ignacio, Alejandro, Joel, Iker Celdrán, Iker Carbonell, Hugo, Izan, Julián, Samuel, Javier y Arnau. En 2016 los participantes fueron Joel, Ignacio, Iker, Izan, Julián, Javier, Adrián Robles, Adrián Rodríguez, Pablo, Raúl, Jaume y Marcos. En 2017 los nombres propios fueron los de Sergio, Iker, Roberto, Daniel, Samuel, Aitor, Rubén, Pablo, José Antonio, Carlos, Óscar y Marcos. En este 2018 acudieron al torneo Samuel, David, Iker, Diego, Francisco, Samuel, Óscar, Javier, José Antonio, Daniel, Pablo y Marcos.