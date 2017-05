José Carlos Aliaga participa en la Copa de Campeones

El sanvicentero José Carlos Aliaga (finalista a mejor deportista promesa en la gala del deporte), se clasificó con el juvenil del Atlético de Madrid para disputar la Copa de Campeones, junto a otros siete equipos (Celta de Vigo, Osasuna, Barça, Real Madrid, Málaga, Las Palmas y Villarreal).

Los rojiblancos se ganaron su billete para Galicia (sede de la competición) como el mejor segundo de los siete grupos, dirigidos por Manolo Cano y con Salomón Obama y el propio Aliaga como principales estrellas. De hecho, el sanvicentero fue el autor del gol que otorgaba al Atleti la oportunidad de volver a disputar la Copa de Campeones. De este modo, dejaba atrás la larga lesión de espalda, convirtiéndose en una de las sensaciones del tramo final de temporada.

Amargo debut

Sin embargo, el debut del Atlético de Madrid no fue el deseado, cruzándose en cuartos con el Real Madrid, en un derbi que se decantó del lado blanco. Aliaga fue titular en el centro de la zaga, jugando los 90 minutos, pero no pudo evitar los goles de Óscar y Fran García que remontaron el tanto inicial de Giovanni para los colchoneros. De este modo, los pupilos de Guti apean al equipo de José Carlos Aliaga, que no pudo pasar de los cuartos pero se lleva la experiencia de disputar una de las competiciones juveniles más importantes del panorama nacional.