Iván Parra, un embajador de San Vicente que viste la camiseta del Villarreal

Tras finalizar la temporada de fútbol, Iván Parra, jugador del Villarreal C.F. Juvenil, vuelve a San Vicente del Raspeig y recibe el reconocimiento del alcalde, Jesús Villar, y el concejal de Deportes, José Luis Lorenzo.

Esta ha sido su cuarta temporada vistiendo la camiseta del submarino amarillo. Parra se marchó cuando tenía 15 años y ahora, con 18, compagina su carrera de futbolista con los estudios de Auxiliar de Enfermería.

Reconoce que no es fácil y que vivir alejado de su familia al principio fue duro, pero ahora está a gusto y agradecido al Villarreal. "Me han criado desde la adolescencia y me han dado unos valores muy buenos".

Dentro del mundo del fútbol quiere llegar "a lo más alto". La próxima temporada jugará con el Juvenil A, pero mientras llega, disfruta de unas vacaciones. Confiesa que le gusta siempre que puede volver a San Vicente del Raspeig porque "desconecto y me gusta estar en casa".