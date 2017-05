Iván Navarro: “Con la garra e intensidad que tiene, Judith puede llegar muy lejos”

Le regalaron la primera raqueta por su cuarto cumpleaños, y desde entonces se pasó las tardes dando raquetazos contra una pared de la calle Bailén, donde vivía su abuela. Presumió de orígenes sanvicenteros en los mejores escenarios tenísticos del mundo, llegando a set top 100 de la ATP y ganando a alguno de los mejores jugadores de la época. Iván Navarro repasa su trayectoria, nos cuenta su actual labor formativa y analiza las opciones que tiene Judith Perelló de hacerse un hueco en el circuito profesional.

Los inicios fueron sacrificados, como el de cualquier tenista que sueña con llegar a la élite. Comenzó en el Club de Tenis Alacant, del que guarda grandes recuerdos: “Salía del colegio (Juan Ramón Jiménez) a mediodía y tenía que cruzar tres bancales para ir a entrenar”. Con nueve años empezó a participar en torneos y a los 12 se proclamó campeón alevín, justo antes de ingresar en el Club de tenis Montemar, donde actualmente continúa como entrenador y cuya pista central fue bautizada con su nombre.

Comenzó a disputar torneos satélites (actualmente Futures), viajando por toda España. Tras las primeras victorias de prestigio, se le atragantó el año 2001, en el que daba el salto al circuito Challenger. “En el primer torneo llegué a cuartos de final (Sopot, Polonia) y pensé que era fácil”, recuerda, “pero me confié y a ese nivel puedes perder contra cualquiera”. Aún así consiguió acabar el año entre los 300 mejores del ranking, disputando en 2002 algunas previas ATP y su primera previa de Grand Slam en Australia. “Fue un año extraño, en el que el nivel de juego era bueno pero perdí muchos partidos ajustados”, explica. También fue el año en el que ganó por primera vez a un top 100 (Nicolás Cautelot en Valencia), aunque mentalmente acusó los malos resultados. “En la gira de verano defendía muchos puntos y me borré de varios torneos porque ya no disfrutaba del tenis y tenía un bloqueo”, cuenta Navarro, que debido a esa ausencia prolongada volvió a caer en el ranking.

Puntos de inflexión

Han sido dos los momentos clave que relanzaron la carrera del tenista sanvicentero. El primero llegó tras ese fatídico verano de 2002, en el atravesó un bucle del que supo salir con más fuerza. “En septiembre me inscribí en un torneo nacional de Albacete. Llevaba tiempo sin jugar y fui sin presión”, explica. Allí venció en semifinales ni más ni menos que a Juan Carlos Ferrero (ya era top 10) y en la final a Joan Balcells. “Ellos venían del US Open, de pista rápida y salieron con menos tensión, además de que yo jugué muy bien”, concluye.

A raíz de esa inyección de moral se propuso subir en el ranking, siendo 2003 el año de la escalada definitiva. En Cartagena venció a grandes nombres que ya empezaban a mostrar lo que son ahora como Wawrinka o Almagro. Por fín pudo soltarse en torneos Challenger, ganando en Sassuolo tras jugar la previa y finalizando la temporada cerca de su mejor posición ATP.

En 2004 llegó el segundo punto de inflexión, en el torneo de Valencia (entonces en tierra batida). “Ha sido mi mejor torneo”, asegura. Llegó a semifinales por primera vez en un ATP tras vencer en cuartos a todo un finalista olímpico como Fernando González y solo cediendo ante Ígor Andréiev, que había ganado a Nadal. Ese salto de nivel le permitió disputar su primer cuadro final en Grand Slam, tras pasar la previa de Wimbledon. Perdió con Mardy Fish, pero fue una gran experiencia que le invitó a seguir por la misma línea.

2005 fue el año de la confirmación, ya asentado en el circuito y en busca de asaltar el top 100. En el Godó solo pudo frenarle Nadal y a final de temporada ganó los challenger de Sevilla y Eslovaquia.

Grand Slam

Tras su primera experiencia en Wimbledon, 2006 fue el año en el que ganó su primer partido en un gran torneo. Pasó la previa de Roland Garros derrotando en un duro partido a Pablo Andújar y en primera ronda el sorteo le sonrió emparejándole con Boris Pasanski, al que venció en 3 sets. “En los Grand Slam solía venir la familia y tras aquel partido todos estaban llorando, en ese momento fui consciente que había ganado un partido en un grande”, rememora. Luego incluso le peleó la segunda ronda a Nalbandian, mismo rival que le tocó en el US Open. “Nos enteramos en el avión de que teníamos plaza en el cuadro final, pero al saber el rival me dieron ganas de bajarme”, bromea mientras explica como forzó dos tie breaks ante el jugador argentino y llegó a tener bola de set.

“Tras mi primera victoria en un Grand Slam (Roland Garros) toda mi familia estaba llorando, en ese momento fui consciente que había pasado ronda en un un grande”

A final de 2007 ya rozaba el top 100 y 2008 fue su mejor temporada. Hizo una gran gira de tierra, ganando en Marruecos y con final en Bogotá. Luego brilló en la hierba, ganándose plaza directa para el US Open tras un buen resultado en la hierba de Newport (ganó a Kevin Anderson). Ya era un top 100, llegando en 2009 a su mejor posición histórica, el nº 67 ATP y ganando a Karlovic en Grand Slam, pero más repercusión todavía tuvo su maratón ante Taylor Dent en Nueva York, en un partido de 4 horas y media calificado por la ATP como uno de los cinco mejores del año.

“2009 me hizo daño”, asegura. Perder ese partido fue duro (11-9 en el tie-break del quinto set), frustración a la que se unió una lesión en Paris Bercy a final de año. Esas molestias le obligaron poco a poco a ir perdiendo prestaciones y alejarse de la élite: “Todavía hoy en día arrastro molestias en el codo”, lamenta.

“El US Open es una pasada, tratan magníficamente a todos los tenistas mientras en Europa (Wimbledon y Roland Garros) son más elitistas”

Si tiene que elegir entre los cuatro grandes, se queda con Australia y Nueva York. “El US Open es una pasada, tratan magníficamente a todos los tenistas mientras en Europa (Wimbledon y Roland Garros) son más elitistas”. Iván se ha adaptado bien a todas las superficies, desde tierra hasta la hierba, donde entre otros ha ganado a David Ferrer.

Big Four

Ha jugado contra Nadal y Murray. También ha entrenado con Federer, mientras no coincidió con Djokovic. “Veo a Nadal favorito en París y a Roger en Wimbledon”, apunta. “Contra Rafa pierdes pero te vas con la sensación de que puedes hacer un poco más, pero con Federer pedías por favor que no te tocara en el sorteo”, explica, comparando a los dos grandes tenistas de la última década. “Contra Murray (actual nº 1) jugué dos veces, en Madrid y en Queen´s, donde tuve bola de set”, añade, sin dar mayor importancia al hecho de que un sanvicentero haya competido con deportistas de semejante nivel.

“Veo a Nadal favorito en París y a Roger en Wimbledon”

Judith Perelló

Tras retirarse de la competición, se pasó al otro lado, formando futuros talentos en Montemar. “Es más relajado, pero por otro lado me exige más horas fuera de pista preparando entrenamientos y estrategias para entrar al jugador”. Trabaja con promesas como Albert Alcaraz (ha llegado a ser 377 ATP) y por supuesto Judith Perelló, nuestra gran esperanza sanvicentera. “Juega muy bien, agresiva, tiene nervio, se mueve muy bien y es muy completa”, indica, “aunque le falta un pelín de mala leche y sacar un poco más regular”. Iván sabe que llegar es muy difícil, “pero con su garra e intensidad puede llegar muy lejos cuando consiga ese plus que le permita saber sufrir en los partidos”.