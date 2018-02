Exhibición del junior masculino del Adesavi

× 1 de 5 Ampliar × 2 de 5 Ampliar × 3 de 5 Ampliar × 4 de 5 Ampliar × 5 de 5 Ampliar Prev Next

El junior masculino del Adesavi disfrutó de su particular All Star en el partido que le midió en la tarde del sábado al CB Sax. Un partido muy completo, con una presión constante para robar balones y diferencias amplias y cómodas desde el inicio de partido, lo que no evitó que los amarillos mantuvieran pisado el accelerador a fondo hasta la última jugada.

Fruto de ello, los guarismos fueron de NBA, superando el centenar de puntos en una auténtica exhibición de juego y efectividad. No te pierdas el vídeo con algunas canastas destacadas.