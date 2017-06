El UA-Fútbol Sala Femenino despide a dos de sus emblemas

La Universidad de Alicante despidió al entrenador de su equipo de fútbol sala femenino los últimos 9 años –con un paréntesis de una temporada– y a la capitana del equipo los últimos 6, con un sentido homenaje en el cual participaron el rector, el vicerrector de Cultura, Deportes y Lenguas y el Hércules, además de las jugadoras, los técnicos del equipo y los responsables del Servicio de Deportes de la UA.

Navarro pone punto y final a una etapa de nueve años al frente del equipo. Lo ha llevado a la máxima categoría del fútbol sala femenino español, a ganar títulos e incluso al subcampeonato liguero conseguido este año. Unos hitos impensables “cuando iniciamos este proyecto ahora hace casi una década, sabíamos lo que queríamos, subir de categoría y jugar entre las mejores. Y mirad dónde hemos llegado y todavía os queda cuerda y capacidad por eso y para más”, recordaba y espetaba Carlos Navarro durante su despedida, en la cual también participó su sucesora, Maravillas Sansano.

Carlos se sentaba por última vez en el banquillo de su equipo, las jugadoras, con el uniforme de la Universidad de Alicante, emocionadas por el significado del partido y delante, la camiseta del Hércules, con el rector, Manuel Palomar; el director de la Escuela Politécnica Superior, Andrés Montoyo; el director del Servicio de Deportes de la UA, Dari Escandell; y los representantes del Hércules, Alejandro Parodi, Palomino, Ivan Buigues, Paco Peña y Borja.

Al finalizar el partido, donde el resultado era lo que menos importaba –empataron a cuatro–, la comitiva se trasladó al Club Social I de la Universidad, donde después de cenar los homenajeados recibieron dos placas conmemorativas cada cual, hecho que desató las emociones que ya estaban a flor de piel. El rector agradeció a los dos su “compromiso y dedicación al equipo” a lo largo de tantos años.

Lorena “Txitxo”, que no pudo evitar volverse a emocionar, se dirigió a sus compañeras “que me lo han puesto tan fácil”, al equipo técnico “que ha confiado en mí durante tantos años” y a la Universidad “que ha apostado por el equipo”. Carlos Navarro, igualmente emocionado, aseguró que “han sido años maravillosos, lo que habéis hecho –las jugadoras– ha sido espectacular, jugando contra equipos con mucho más presupuesto y consiguiendo hitos increíbles. Habéis llegado lejos, pero si continuáis igual podéis conseguir todo aquello que os propongáis” y también agradeció a la Universidad “su compromiso sin fisuras a lo largo de los años con el equipo de fútbol sala femenino. No nos ha faltado el apoyo ni en los momentos más complicados de la crisis cuando otros equipos lo primero que hicieron fue cargarse las secciones femeninas”.

En las placas se podía leer “Por llevarnos a lo más alto y hacernos soñar. Por tu entrega y dedicación personal... gracias” en la de Carlos Navarro y “Hay agujeros que nunca se podrán llenar. El tuyo es uno de ellos. Gracias capi”, en la de Lorena Rubio “Txitxo”.