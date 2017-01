El Thader doblega a un Jove con falta de ritmo

No pudo empezar bien el año el Jove Español. El conjunto sanvicentero cayó de manera justa ante el Thader en el primer partido del año y último de la primera vuelta. Los de Álvaro García estuvieron muy lejos de su mejor versión y fueron superados de principio a fin por el equipo rojalero, que tiró de veteranía y oficio para imponer su ley en el campo.

La falta de ritmo golpeó de lleno a un Jove, que hasta antes de las Navidades se encontraba en la cresta de la ola de su fútbol. El cuadro sanvicentero afrontaba el nuevo año con el gran y esperanzador objetivo de convertir su excelso nivel de juego en goles, pero ante el Thader no hubo señales ni de lo uno ni de lo otro.

El inicio del partido fue el primer mal síntoma que indicó que la vuelta de las vacaciones iba a ser más dura de lo esperado. Los pupilos de Álvaro García no encontraron su lugar en campo, y ese desorden lo aprovechó el Thader para imponer su jerarquía en el rectángulo de juego.

El cuadro visitante sacó tajada del desbarajuste latente en la sala de máquinas del Jove, que hincó la rodilla ante el ritmo marcado por su rival. Comandados por Lloyd -en el mediocentro- y Dani Lucas -en el enganche-, el Thader no tardó en hacerse dueño y señor del eje central desde el que sometió al equipo sanvicentero.

La sociedad formada por el 16 y el 10 comenzó a activar compañeros que se unieron de forma armónica a su compás, del que nació el germen del tempranero y primer gol visitante. Lloyd y Dani Lucas comenzaron a filtrar pases en las inmediaciones del área local, cocinando la jugada a fuego lento, hasta que Arias entró en juego, avivando a las llamas y haciendo arder la defensa del Jove.

El extremo encaró a Elvis, y cada recorte suyo fue un duro mandoble para el lateral sanvicentero que no pudo hacer nada ante la habilidad del visitante. El 19 ganó línea de fondo y lanzó un centro chut que entre Quino y Pepe introdujeron en la meta de un batido Roberto. No se llegaba al minuto 10 de partido, y el Jove recibía un duro derechazo en su mandíbula del que no sabría reponerse.

Pese a sus desesperados intentos por dar vuelo a su siempre incisiva línea atacante, Kilian, Pato y Palao no encontraron su fútbol y solo Cobo amenazó con un desmarque en el minuto 20 el área rival, que permaneció sellada prácticamente los 90 minutos. No hubo más noticias de la guarnición ofensiva del Jove en la primera parte, todo lo contrario que la del Thader.

Las tropas visitantes llegaban por oleadas a las proximidades de la vulnerable muralla local. La zaga del Jove no daba a basto parta achicar el agua que comenzaba a dejarle sin oxígeno. El Thader inundó el área local con peligrosos balones, y así llegó el segundo y último gol.

Poco antes, Roberto desbarató que la exhibición rival fuera aún mayor con una gran intervención a un espectacular remate de tijera de Arias, que fue una pesadilla en cada balón que tocó. El meta local nada pudo hacer un minuto después, esta vez ante Raúl, que remató de forma incontestable un corner que marcó la sentencia del partido en el minuto 30.

Pese a que aún faltaban por jugarse dos tercios del choque, el Jove no dio sensación de tener capacidad de respuesta. Esperó encontrarla en el balón parado, pero la solidez del Thader resistió para que el muro casi insalvable del 0-2 llegara sin ningún rasguño al descanso.

Sin posibilidad de reacción

El marcador no se movió ni al descanso ni después del mismo, pese a las energías renovadas y al triple cambió con el que Álvaro García intentó cambiar el guión del partido. Ibra y Manrique (cuya vuelta fue la mejor noticia de la jornada) acompañaron a Elías para refrescar el aire en la parcela ofensiva del Jove en lugar de Pato, Palao y Elvis.

La nueva cara atacante del equipo hizo creer levemente en sus opciones al cuadro local, deseoso de marcar un primer gol que le metiera pronto en el partido, pero las discontinuas ráfagas de su fútbol y el poderío aéreo de Ibra no fueron motivos suficientes para tumbar la inexpugnable defensa visitante.

El paso de los minutos acabó diluyendo poco a poco el ánimo sanvicentero, consciente del irremediable 0-2. La brecha en el marcador pudo ser mayor si Roberto, con una buena parada a un lejano disparo de Lloyd, y Pepe, cortando una contra letal en los últimos metros, no hubieran actuado a tiempo.

Pese a sus intentos por mantener vivas las opciones del Jove, el cuadro de Álvaro García se quedó sin reacción y sufrió la tercera derrota de la temporada, en la que además de perder tres puntos, perdió la esencia de su juego y gran parte de sus remotas opciones por llegar a la promoción de ascenso.

Ficha técnica

JOVE ESPAÑOL: Roberto, Víctor, Pepe, Fuentes, Elvis (Elías, 45'), Steven, Monty, Palao (Manrique, 45'), Pato (Ibra, 45'), Kilian, Cobo (Exojo, 82')

CD THADER: Kevin, Javito, Raúl (Juan, 50'), Villa, Miguel, Rafa, Lloyd, Rafa, Rubén Sanz, Dani Lucas (Alberto, 79'), Arias (Valentín, 65'), Quino (Rifle, 85')

GOLES: Quino (9’), Raúl (30')

ÁRBITRO: Cristian López Hurtado mostró tarjeta amarilla a Víctor (46'), Cobo (71'), Fuentes (73'), Steven (90') y Pepe (90') por parte del Jove, y a Miguel (17'), Rafa (68'), Quino (71') y Villa (90') por parte del Thader.

INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del delegado del Jove Español, Juan Serna.