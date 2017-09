El sanvicentero Sergio Muñoz gana el campeonato nacional de Supermotard Road

Sergio Muñoz se proclamó Campeón de España de Supermotard Road en la última prueba organizada por la Real Federación Española de Motociclismo en La Bañeza (León).

El sanvicentero de 17 años supo desenvolverse perfectamente en tierras leonesas, dominando el fin de semana completamente. El viernes empezó los entrenos libres probando la pista urbana, donde nunca había corrido, pero cogió muy rápido el feeling de la pista.

Ya el sábado, en el segundo conjunto de entrenos libres, lideró holgadamente la tabla de su categoría, preparándose para la tarde, donde le esperaba la prueba de clasificación cronometrada. En esta última, una tanda marcada por el frío y el viento, supo mantenerse fuerte y se adjudicó la pole a 7 décimas del rival más rápido.

Carreras

El último día Sergio lideró el Warm up por la mañana, avisando del increíble ritmo que podría imponer en las carreras. En la primera manga, una salida perfecta le dio unas décimas de ventaja. La segunda manga tuvo una salida mucho más ajustada, no obstante el piloto local tuvo sangre fría al enfrentarse cuerpo a cuerpo en la primera curva con sus rivales, de la cual salió airoso y pudo repetir la estratagema que llevó a cabo en la primera manga. Sergio no perdonó y se llevó el fin de semana a casa, junto al título español de la categoría.

Nuestro joven piloto no ha bajado de la primera posición en la tabla general, donde ha dominado la totalidad del Campeonato y cabe destacar que ha ganado la mayoría de las pruebas y ha conseguido todas las poles. De este modo, ya está preparando la temporada 2018 con vistas al Campeonato de Europa de S4 Supermoto.