El junior femenino del Adesavi asciende en una eliminatoria de infarto

El junior femenino del Adesavi logró el ascenso tras una eliminatoria de infarto en la que consiguió imponerse en ambos partidos, disputados en cuestión de 24 horas. Ahora pelearán en la final por el campeonato.

L´Horta Godella 50 - Adesavi negro 52

En el partido de ida las nuestras eran visitantes. Fue un duelo marcado por la igualdad, en el que las sanvicenteras se llevaron una mínima ventaja de dos puntos que dejaba todo por decidir durante la tarde del domingo en San Vicente.

Adesavi Negro 63 - L´Horta Godella 54

Las diferencias en el choque de vuelta fuero más amplias, pero las locales solo estiraron el marcador en la recta final, por lo que la incertidumbre y el sufrimiento se mantuvo durante buena parte del encuentro. El resultado de 15-11 al término del primer cuarto era buen presagio, pero hubo que pelear hasta el final para sobrepasar la resistencia visitante.

Al último cuarto se llegó con un +5, 41-36, que no invitaba a relajarse, pero las sanvicenteras no lo hicieron y no les tembló la mano desde el tiro libre para sentenciar el partido.

Con esta victoria Adesavi asciende al más alto nivel del baloncesto junior femenino de la Comunidad Valenciana y disputará la final por el titulo autonómico el domingo 13 a las 12:30h en Tavernes de la Valldigna frente al Denia Basquet.