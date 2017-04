El Junior del Patín Raspeig no pudo ganarse un billete para La Coruña

El equipo Junior del CP Patín Raspeig se desplazó a tierras madrileñas (Rivas Vaciamadrid) para disputar el sector sur que daba acceso a disputar el Campeonato de España (La Coruña). Tomaron parte los equipos capitalinos de Rivas y Las Rozas, mientras el equipo sanvicentero representó a la Comunidad Valenciana (sólo tres equipos, menos que en anteriores fases, siendo dos de ellos los que tenían premio).

Equipo Junior que viajó a Madrid: Álvaro García, Javier García, Ángel Velasco, Antonio Ruano, Alfonso Lozano, Alejo De La Purificación, Carlos Cantó, Genís Tomas.

En el debut, los dos equipos madrileños disputaron un ajustado partido que se llevó Las Rozas (1-2). Luego fue el turno de los sanvicenteros, que rápidamente encajaron un gol frente a Las Rozas. Las cosas empeoraron con una tarjeta azul y la consiguiente inferioridad, aunque los amarillos protegieron la meta propia y no encajaron más goles. Sin embargo, el Patín Raspeig no se encontraba cómodo en el partido y acabó recibiendo un segundo tanto, que fue un auténtico mazazo. En ese momento apareció la garra sanvicentera, con un tanto de Ángel Velasco para recortar distancias, aunque se llegó al descanso con 1-3 tras otro gol de los madrileños. En la reanudación el Raspeig pudo meterse de nuevo en el partido, pero marró un penalti y Las Rozas no perdonó, estableciendo un resultado definitivo de 1-5.

En el duelo del domingo los sanvicenteros también comenzaron por detrás en el marcador, lo que les hizo bajar los brazos y retirarse al descanso 5-0 abajo. La sangría se rebajó en la segunda mitad, pero los amarillos no evitaron la derrota (6-0) y se quedaron sin billete para La Coruña.

Turno del juvenil

Este fin de semana llega el turno del juvenil, que tomará parte en la fase sector que acogerá San Vicente (Pabellón Ginés Alenda).Desde el club quieren animar a los chavales, diciéndoles que “cuando alguien se cae el siguiente paso es levantarse con mas fuerza que nunca, este fin de semana nos hemos caído sí, pero hay que levantarse y si es con ayuda mucho mejor, vosotros tenéis esa ayuda que son vuestros entrenadores: Jaume, Alfonso, Leire…”.