El desafío de Alex Hervás

Alejandro se encontraba haciendo el servicio militar cuando le cambió la vida. Hablando con un compañero que le señalaba unos metros más allá, se dio cuenta de que no podía distinguir bien lo que había. “Al principio pensé que necesitaría gafas, pero cuando fui a la óptica no me valía ningún cristal y me aconsejaron ir al especialista”, explica. Esa visita al oftalmólogo supuso un antes y un después para un joven deportista que tenía muchos sueños por cumplir. “Es muy duro que te digan que tienes una enfermedad para ciegos”, recuerda, todavía con un punto de melancolía en la voz.

La discapacidad visual que padece Alejandro se llama Enfermedad de Stargardt, que es una degeneración precoz de la retina por causa genética. Apenas alcanzada la mayoría de edad, nuestro protagonista descubrió de repente que iría perdiendo paulatinamente la visión. “Actualmente tengo un 67% de discapacidad visual, es como una mancha que va creciendo y cada vez me tapa más espacio”, declara. El problema fue que por aquel entonces esta enfermedad era desconocida y considerada una excepcionalidad. “Los médicos cuchicheaban y me trataban como un bicho raro, incluso algunos creían que exageraba los síntomas”, confiesa Hervás. “Fue un jarro de agua fría que lo cambió todo”, asegura, aunque a la vez que se cerraron tantos caminos, otro se abriría para actuar como auténtico salvavidas de Alex: “no sé que habría sido de mí sin el fútbol sala”, afirma. En ese momento comenzaba una auténtica historia de superación.

El deporte como salvavidas

Alejandro Hervás había practicado deporte toda su infancia, tanto en su colegio, San Nicolás de Bari, como en varios equipos, incluido el Jove Español de San Vicente, con el que ascendió a 1ª juvenil. Una vez recibió la noticia de que su enfermedad era imparable, tuvo que dejar el fútbol 11 y centrarse en el fútbol sala. “Mi familia empezó a hablarme de la ONCE, pero yo no quería saber nada, hasta que me enteré que podía jugar en un equipo y competir en liga nacional e incluso en la selección Española”. Fue entonces cuando se reactivó un sueño que estaba decidido a cumplir.

Alex se enroló en el equipo de la ONCE Alicante y no tardó en destacar. El primer año se clasificaron para la final del Campeonato de España, y aunque perdieron por penaltis frente a Madrid, en la grada estaba el seleccionador nacional, Carlos Campos, que se fijó en nuestro protagonista de cara al Europeo del Año 2000 en París. En su primera experiencia continental quedaron subcampeones y se convirtió en un fijo vistiendo los colores de España. Disputó cuatro mundiales, tres europeos y cuatro torneos internacionales amistosos, colgándose hasta ocho medallas. A nivel de club ganó dos veces el campeonato de España, antes de abandonar la disciplina del equipo alicantino cuando sobrevinieron problemas que desembocaron en el descenso de categoría.

Fue hace tres años cuando volvió a vestirse de corto, esta vez defendiendo los colores del Albacete, al que ha llevado a un subcampeonato y un campeonato de España, éste último logrado hace escasos días con un gol suyo en la prórroga de la final.

Ilusión

Si por algo destaca Alex Hervás en las distancias cortas es al transmitir la pasión por lo que hace. Aparte de jugar, también realizó el curso de monitor de fútbol sala, haciendo campeón hace unos años al prebenjamín del Sporting San Vicente y ganando este mismo año el título con el cadete del Xaloc Alacant. Además, se ha abierto un canal de youtube, titulado “Desafío Futsal”, donde explica sus vivencias y conocimientos sobre el deporte que ha sido su auténtica vía de escape. Su éxito también ha superado expectativas en este sentido, alcanzando a muchísimos seguidores que se ven contagiados por su espíritu de lucha.

A nivel personal, este alicantino, afincado en San Vicente desde hace 18 años, ha creado una familia que le arropa y añora en las largas concentraciones previas a los campeonatos. Tiene dos hijos, que se emocionaron hace unas semanas cuando vieron a su padre recoger un más que merecido premio durante la Gala del Deporte de San Vicente. Alex afronta la vida con optimismo y bromea con una realidad que tiene asumida. “Me gusta también coger la bici, pero voy a mi ritmo, no como ese de ahí”, explica mientras sonríe y señala a un ciclista que en ese momento atraviesa a toda velocidad la vía.

Su vida ha sido todo un desafío, precisamente el nombre que ahora adopta ese canal con el que quiere explicarse al mundo. El desafío de Alex es el orgullo de todos los sanvicenteros.