El Club Pilota Sant Vicent disputará la final del campeonato de palma 2017

El passat diumenge 25 de juny, al carrer major de Sant Vicent, el club pilota Sant Vicent competia la tornada de semifinals contra l'equip de Poble Nou. Cal recordar que la partida d'anada la van guanyar els nostres per l'apretat resultat de 8 - 10. Això, significava que la tornada estaría oberta per a qualsevol resultat, no obstant, els nostres van demostrar que en casa son forts.

A les 17:30h començava el joc amb un Sant Vicent decidit a jugar la gran partida que els ha donat pas a la final. La partida va tindre poc color pel bon joc dels nostres, que no van donar opcions al rival, guanyant la partida per un contundent 10 - 1. El nostre equip va saber jugar cada pilota a la perfecció. Un Paquito que creuava el carrer de punta a punta amb les seues banques, un Santacreu restant pilotes que no donaven opcions al rival, Ximo que va agafar el carrer per jugar a plaer cada pilota guanyant quinzes i quinzes; i un Nando i Sergi fent ralles a la vora de la banca en cada treta rival.

Una partida que deixa demostrat que els nostres valents enguany no han tingut rival al carrer major de Sant Vicent. Amb la victòria, aconseguixen el pas a la final per al pròxim dia 8 de juliol a Pedreguer, final que jugaran contra els veïns i rivals d'Agost. Els nostres buscaràn una última victòria per completar una temporada on quedaríen invictes i aconseguiríen el somïat i mereiscut campionat de tercera de palma.