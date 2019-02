El cadete masculino encuentra la senda de la victoria

Buen partido de los cadetes de Adesavi que terminan la primera vuelta de la 2ª fase estrenando su casillero de victorias.

Comenzó el partido muy igualado y con ligeras ventajas para los locales. La presión realizada por los amarillos no terminaba de dar sus frutos y hasta que no cambiaron a defensa individual a medio campo no consiguieron hacerse con una clara ventaja (14-25).

El segundo cuarto fue el más igualado de los 4, donde los locales no quisieron perderle la cara al partido y consiguieron recortar la ventaja de Adesavi (28-36).

Mediado el tercer cuarto los visitantes lograron estirar su ventaja hasta los 21 puntos, pero al terminar el cuarto se quedó en 13 (41-55)

En el último periodo, los locales aguantaron hasta el minuto 6 (47-61), a partir de ahí ya no fueron capaces de anotar, mientras Adesavi logró un parcial de 0-15, para llevarse el partido claramente por 47-76.

Otros resultados

CTO. ESPAÑA 1ª DIV. MASCULINA: INNOVA MUTXAMEL 75 - ADESAVI A 82

SENIOR FEMENINO AUTONÓMICO: NOVELDA 31 - ADESAVI 78

SENIOR MASC. PREFERENTE: ADESAVI B 65 - MONTEMAR 61

JUNIOR MASC. 1ªZONAL: ADESAVI 96 - ATS 54

JUNIOR FEMENINO PREFERENTE : ADESAVI 62 - NOVELDA 60

CADETE FEMENINO 1ªZONAL:ADESAVI 56 - ELDA 51

INFANTIL FEM. 1ª ZONAL : ADESAVI 34 - BENIDORM 69

INFANTIL MASC. 1ª ZONAL: ALCOY 69 - ADESAVI 64

INFANTIL MASC. 2ª ZONAL: MONTEMAR C 60 - ADESAVI 25

ALEVIN MASC. PREFERENTE: ALBUBASKET 73 - ADESAVI A 46

ALEVIN MASC. 2ªZONAL: ALBUBASKET 52 - ADESAVI B 47

ALEVIN FEMENINO 1ª ZONAL: ALCOY 44 - ADESAVI 62