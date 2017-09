El balonmano sanvicentero encuentra a su diamante en bruto

Cuando le ves aparecer, cuesta creer que apenas hace unos meses que alcanzó la mayoría de edad. Sus 2 metros de altura impresionan, y le aportan una seguridad en sí mismo que sabe mezclar con una templanza y claridad de ideas impropias para un deportista de su edad.

Más bien parece un jugador de baloncesto, pero según confiesa “es un deporte que nunca me ha llamado la atención”. Afortunadamente se decantó por el balonmano, y gracias a ello San Vicente puede presumir de tener a un medallista mundial sub 19.

Una plata histórica

David había acudido este año a 3 convocatorias con la selección, pero aún así fue una alegría tremenda cuando recibió la llamada del seleccionador, Alberto Suárez, para comunicarle que era uno de los elegidos para ir a Georgia. “Teníamos una buena selección, fuimos sextos en el europeo, pero tampoco éramos los grandes favoritos para llegar a la final”, declara el jugador sanvicentero, que afrontó la cita con la humildad de ayudar en aquello que requiriera el equipo: “Éramos dos especialistas defensivos y el míster se decantó más por el otro compañero, pero aún así estoy contento de haber tenido minutos", confiesa.

El debut fue contra Rusia, en un partido dominado por los hispanos de principio a fin (32-20). David fue uno de los protagonistas a la hora de secar al combinado soviético, que en la primera mitad tan sólo perforó en 7 ocasiones la portería española. El segundo escollo fue Túnez, que opuso algo más de resistencia, aunque España supo aprovechar pequeñas ventajas y sellar el segundo triunfo (27-24), en un partido en el que David volvió a tener minutos importantes en la retaguardia. El partido más igualado fue el tercero, con Serbia como rival, que se decidió por tan sólo un gol de diferencia (29-28). Más plácido fue el duelo ante México, cenicienta del grupo (33-18).

Tras una primera fase inmaculada, los hispanos juveniles se clasificaron como primeros, posición que certificaron tras imponerse a Eslovenia (30-22). Polonia aparecía como primer obstáculo hacia las medallas, pero los de Alberto Suárez cuajaron una gran primera mitad y aguantaron el resultado tras el descanso (27-23). En cuartos se enfrentaron a Japón, en un partido con muchos goles pero que España supo controlar (32-27). Llegar a semifinales era un gran logro, pero una vez allí los españoles iban a dejarse todo en la pista para colgarse una medalla. “El partido ante Croacia fue el más difícil”, relata David, recordando que los balcánicos “eran los vigentes subcampeones de Europa”. Ambas mitades fueron muy parejas, pero al final España impuso su mayor ambición (26-24) gracias al acierto de Adrián Torres bajo palos y la sangre fría de Mamadou Diocou desde los 7 metros.

En la final esperaba Francia, palabras mayores. “Tienen mayor tradición de balonmano e invierten mucho más en este deporte”, señala David. Aun así, España dio la cara y se retiró al descanso con ventaja (13-12), pero en la recta final nuestro país vecino demostró porqué es el gran dominador de este deporte (25-28). Sin embargo, la derrota no quitó nada de brillo a una medalla de plata “de la que estamos muy orgullosos”, recalca David.

Seguir soñando

El regreso a España fue apoteósico, con entrevistas en medios nacionales como el MARCA, que sin embargo no desvían a nuestro deportista del camino que se ha marcado. Espera estar en el próximo europeo, ya como Junior, pero mientras tanto sigue soñando día a día en el Agustinos, equipo con el que ascendió la pasada temporada a División de Honor Plata. “No me he planteado irme de mi club, es mi casa y la categoría donde debo estar este año”, responde ante la pregunta sobre un posible salto a la liga Asobal. No descarta que el paso sea con Agustinos, “hemos formado un gran equipo”, señala, como demostraron en la primera jornada cuando se impusieron 22-21 al Handbol Bordils. David cuenta con la confianza del técnico, Óscar Gutiérrez, y está tremendamente ilusionado de la temporada que se avecina viajando por toda España, empezando el próximo fin de semana a Ciudad Real en el mítico pabellón Quijote Arena.

Agustinos ha sido el lugar donde ha crecido David Soriano. Allí fue formándose como jugador hasta que llegó el premio se su primera internacionalidad a finales del pasado año, para disputar el torneo “Pierre Tiby”. Ahora espera seguir quemando etapas con el objetivo de “llegar a la asobal y si es posible poder vivir de esto”, según declara, aun sabedor de que el balonmano es un deporte minoritario en España. “Hace falta que la gente lo conozca más y se apunten más niños. Por ejemplo, aquí en San Vicente es una pena que no haya equipo de balonmano”, concluye.

Perfil personal

David siempre ha vivido con su familia en San Vicente. Empezó a estudiar en el colegio San Raimundo de Peñafort, antes de pasar a Agustinos con 9 años. Allí concluyó la primaria y realizó la secundaria. Ahora está cursando bachillerato en el IES María Blasco, en un año clave en el que tendrá que compatibilizar los partidos con la preparación de la selectividad.

Quiere orientar su futuro hacia la fisioterapia deportiva y destaca por ser un deportista muy disciplinado. Entrena a diario, se cuida y controla su dieta, ya que como él mismo destaca, su juego “depende mucho del físico”. Sus grandes referentes fueron Alberto Entrerríos y últimamente Viran Morros, “porque es un especialista defensivo como yo”.