El Ayuntamiento volverá a solicitar financiación a la Diputación para el Centro de Agua

El Centro de Agua y la piscina municipal siguen siendo tema recurrente en los plenos. En las últimas sesiones, después de que la Diputación no concediera la subvención prevista, se destinó a otros fines la inversión con la que se pretendía ejecutar el centro de agua, dejando una determinada cantidad para arreglos en la piscina.

La novedad radica en que el Ayuntamiento volverá presentarse a la misma subvención en 2018, con la esperanza de que en esta ocasión la Diputación sí que pueda confinanciar este proyecto que fue uno de los cinco primeros en el proceso de presupuestos participativos. En este caso se solicitarán 450 mil euros (el Ayuntamiento aportaría otros 610 mil) que se destinarían a mejoras en la piscina municipal, dentro del plan de obras 2018 de la Diputación.

PP: “si el proyecto es realmente una prioridad, el Ayuntamiento no debería supeditarlo a la concesión o no de una subvención

Al respecto, el PP considera que “si el proyecto es realmente una prioridad, el Ayuntamiento no debería supeditarlo a la concesión o no de una subvención, sino asumir el coste total”. Hay que recordar que esta ayuda no puede entregarse dos años seguidos al mismo Ayuntamiento y que en la última ocasión sólo se concedió a municipios con un nº de habitantes inferior al de San Vicente.

Seguirán los problemas de espacio

Además, el PP critica que el proyecto “no solucione el problema del espacio, que es la demanda principal de clubes y usuarios”. Se refieren a que esta primera actuación, que sería como una primera fase del centro del agua, no plantea la ampliación del número de calles, sino que dispone nuevos vestuarios, la centralización de acceso, una sala de fitness y un nuevo edificio en forma de “L”