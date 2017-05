El Atlético San Vicente-UA cae derrotado en su eliminatoria frente al Carpesa

El primer equipo sénior del Atlético San Vicente-UA finaliza la liga en 6ª posición tras caer derrotado en la eliminatoria de play-off frente al CH Carpesa de Valencia. La victoria conseguida en el partido de vuelta (2-1) no fue suficiente para remontar la derrota sufrida la semana pasada en Valencia (3-0), por lo que el Carpesa se alzó vencedor de la eliminatoria.

Con todas las intenciones de remontar los 3 goles, el San Vicente salió muy concentrado y con muchas ganas de mejorar la mala actuación realizada en Valencia, manteniendo la calma y jugando con tranquilidad. Pese a no haber muchas ocasiones en ninguna de las dos áreas, los locales aprovecharon un penalti córner para adelantarse en el marcado por medio de José Manuel Sabater. En el segundo cuarto la cosa siguió igual, sin que ninguno de los dos equipos pudiera anotar.

Ya en el tercer período los locales tuvieron sus mejores minutos. José Manuel Sabater anotaba de nuevo el segundo gol para el San Vicente, y en varias ocasiones el San Vicente estuvo cerca de conseguir el tercer gol, pero no lo logró. Llegado el último período, los sanvicenteros no consiguieron crean un gran peligro, y tras varios penaltis córner, el Carpesa anotaba el 2-1 a falta de varios minutos para el final. Pese a una expulsión con tarjeta amarilla, el San Vicente peleó cada bola hasta el final para lograr anotar otro gol, pero no pudo conseguirlo y el encuentro finalizó 2-1.

Finalizada la liga Levante-Aragón, la próxima semana el San Vicente disputará la fase de ascenso a División de Honor B en Valencia, jugando tres partidos (viernes, sábado y domingo) frente a Valencia CH, Manzanares CH (Madrid) y Honigvogel (Zaragoza).

Alineación Atlético San Vicente-UA

Jesús Núñez (P), Rafael Mollá, David Sabater, José Manuel Sabater, Gabriel Plazas, Daniel Lambert, Jordi Termes, Agustín Porchía, Pablo Mendías, Ignacio García, David Montesinos, Fernando Moratalla, Lucas Violero, Marcos Barberá y Pablo Pastorella. Entrenadora: Bo Koolen. Jefe de equipo: Martín M. León.