Dos vecinos de San Vicente recorren más de 3000 kilómetros en un Seat Marbella del 92

Juan Alberto Pascual y María Estela Leiva, los dos intrépidos aventureros que decidieron desafiar la suprema ley del sentido común y lanzarse a una aventura old school a bordo de un mítico Seat Marbella del año 1992, han concluido con éxito su aventura en la “Panda Raid”, un rally amateur anual de larga distancia y resistencia en el que han participado 350 equipos de toda Europa.

× 1 de 7 Ampliar × 2 de 7 Ampliar × 3 de 7 Ampliar × 4 de 7 Ampliar × 5 de 7 Ampliar × 6 de 7 Ampliar × 7 de 7 Ampliar Prev Next

“Ha sido una experiencia increíble, por la convivencia, el país, la gente y todo lo que rodea a estos seis días”, en los que incluso han tenido que llegar a pasar la noche dentro del coche para protegerse de la lluvia que impedía montar correctamente el campamento nocturno. “El coche se ha comportado muy bien mecánicamente y no hemos tenido ningún problema”, señala Juan Alberto, que ya tiene en mente emprender próximos retos junto a María, aunque por el momento no puede avanzar nada concreto.

Este proyecto nació mientas esta pareja preparaban la ropa del cole de sus hijos pequeños. El Panda Raid, es una prueba deportiva con un objetivo solidario, cuya finalidad es ayudar a la población marroquí a través de la ayuda para desarrollar proyectos de Apicultura. El recorrido de la prueba es más de 3.000 kilómetros, en un SEAT. Este valor solidario, es el principal motivo, por el que la pareja decidió participar en la prueba.

"Ha sido una experiencia increíble, por la convivencia, el país, la gente y todo lo que rodea a estos seis días”

Allá, por el año 2015, ya empezaron a buscar un SEAT PANDA, llegando incluso a viajar a Sevilla, para comprarlo, pero no les gustó el coche, ya que no le aseguraba su propietario que llegara a Alicante. Por el contrario, el dueño y también aventurero les invadió de conocimientos tras su vuelta al mundo con un todo terreno. Después de mucho buscar, en marzo del pasado año 2017, encontraron uno. Un coche ya destinado al Panda Raid, ya que su dueño, lo compro con ese fin pero no pudo finalizar su proyecto.

Los corredores han podido usar GPS, tan solo el roadbook, la brújula y su intención deberán orientarse en cada etapa. “En ocasiones no se veía nada en el horizonte”, recalca el propio Juan

Para esta gesta han contado con la ayuda inestimable de sus patrocinadores, Talleres Lozauto, aceites Sort y “1000 recambios”.