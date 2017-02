Diferentes posturas en el cuatripartito por los 6,5 millones que costará el futuro Pabellón

El nuevo Pabellón es el motivo del último enfrentamiento entre el Cuatripartito. Mientras Deportes defiende el presupuesto de 4,5 millones de euros (más IVA, lo que subiría la cifra a 6,5 millones) que marca el anteproyecto, Urbanismo prefiere “racionalizar, eliminar gastos superfluos e intentar rebajar el precio al menos en 1 millón de euros”.

× Ampliar Lugar donde se emplazará el futuro pabellón.

En el pleno quedó patente que José Luis Lorenzo, edil de deportes, y Mariló Jordá (Urbanismo), no estaban del todo en la misma sintonía respecto al asunto del futuro pabellón deportivo. A una pregunta del PP, Jordá obvió responder, mientras Lorenzo defendió la validez del anteproyecto técnico “realizado por el arquitecto municipal junto a otros dos arquitectos sanvicenteros”. Para la teniente alcalde, “el anteproyecto se ha realizado en base a las necesidades del área deportiva”, argumentando que “tenemos un compromiso con los presupuestos participativos y no vamos a destinar todo para el pabellón, lo que sería obviar otras necesidades que se votaron como la piscina o la remodelación de varios espacios deportivos”. Al respecto, José Luis Lorenzo hace hincapié justamente en que “el pabellón quedó en primer lugar en el proceso de presupuestos participativos, por lo que no vamos a ser cortos de miras ni hacer un pabellón cada año”. El edil vuelve a recordar las actuales carencias del municipio en materia deportiva “con sólo un pabellón en la zona norte y otro en desuso en la zona sur”, incidiendo en que “San Vicente no es Agost o Bussot, por lo que debe tener un pabellón a la altura, conformando un auténtico Clúster deportivo”.

Propuesta de Urbanismo

Mariló Jordá pretende “eliminar los servicios no deportivos”, refiriéndose a “algún vestuario (se han proyectado 12 más los de rítmica, 3 de ellos para árbitros), sala de prensa, sala de formación, sede del patronato y otros servicios administrativos” que en su opinión “supondrían una duplicación”, al igual que las salas de musculación, “que ya se ofrecen tanto el la zona norte como en el Velódromo”. Sobre estos asuntos, José Luis Lorenzo opina que es importante que “clubs, como por ejemplo el voley o el club de Halterofilia, dispongan de gimnasio municipal”. Según el edil “sólo hace falta visitar algunas actividades como Yoga, pilates, Karate o Taekwondo para darse cuenta que los deportistas entrenan casi hacinados”.

Lorenzo avisa que “un anteproyecto no es un papelito”, recalcando que “no conviene ser cortoplacistas aunque algunos intenten trocear el Pabellón”. Mientras, Jordá no pretende hacer “un drama, sólo llegar a un acuerdo sin tocar servicios deportivos para el ahorro de los sanvicenteros, que al fin y al cabo son los que pagan el pabellón”

Se seguirán realizando reuniones, y no se descarta que los clubs tomen la palabra para expresar su sentir al respecto como principales implicados. Lorenzo espera “no llegar al barro político”, haciendo un llamamiento a “la cordialidad, serenidad y diálogo”, mientras Jordá pretende “discutir una bajada entre el equipo de gobierno”.

Por su parte, el Alcalde, Jesús Villar, expuso este asunto (además de otros que afectan al municipio) a la diputada en las Cortes Valencianas, Sandra Martín, que estuvo de visita en San Vicente. “Estamos apostando claramente por el turismo deportivo”, explicó Villar, “y el nuevo Pabellón supondrá un elemento clave en lo que consideramos una apuesta segura, no sólo para la economía local, sino también para toda la comarca, que se beneficiará del estímulo económico que supondrá acoger eventos deportivos relevantes”.

Proyecto

El futuro pabellón, según el anteproyecto, se emplazará en una parcela situada junto a la Universidad y la A77.

Tendrá un aforo aproximado de mil espectadores y dimensión suficiente para contener un número importante de pistas deportivas, además de un pabellón secundario que albergará otros deportes que precisan un espacio más reducido y que no necesitan de graderío para espectadores. Este programa general se completa con las instalaciones necesarias de vestuarios y servicios de uso general.

Por tanto, habrá un pabellón principal, un pabellón secundario y un zócalo de menor altura que recoja el acceso principal al edificio y la zona destinada a oficinas.

Mariló Jordá: “Pretendemos eliminar servicios superfluos o duplicados como algún vestuario, la sala de prensa, sala de formación, sede del patronato o sala de musculación”