Daría Torrero no pudo ni competir en los campeonatos de España de BMX

Nuestra representante acudía con la intención de enfundarse un maillot de campeona de España que le diera opción de participar en competiciones a nivel europeo y mundial. Para ello había entrenado duramente durante todo el año, superando lesiones y contratiempos. Sin embargo, sus planes de futuro se fueron a pique sin ni siquiera tener la opción de competir.

× Ampliar Podium en cruiser 17-29, subcampeona a pesar de no ser su categoría.

Una vez en el circuito, Daría supo que no podría disputar su carrera élite ya que no había riders suficientes (se requiere un mínimo de 3 y sólo había 2 chicas en su categoría). Desde la organización no supieron darles ninguna solución, tan solo les ofrecieron a ambas la opción de participar en la carrera cruiser (17-29 años), que utiliza una bicicleta más pesada con la que Daría apenas pudo practicar tres vueltas (utilizando la de un compañero de la selección valenciana). Aun así, se quedó subcampeona de España, pero se mostró “bastante desmotivada” ya que no puntúa para el ranking europeo y ve así trastocados todos sus objetivos. Desde aquí nos solidarizamos con Daría, que sigue luchando por una solución.